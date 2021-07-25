Все сталося близько місяця тому під час перельоту до американського міста Нешвілл – розповіла Ленден Ювінг у своєму тіктоці landenmewing.

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Жінка сиділа разом із незнайомцем в одному ряді: вони були практично впритул один біля одного. В якийсь момент хлопець дістав телефон і почав переписуватися, ймовірно, зі своєю дівчиною. Тут і почалися "веселощі".

Ленден випадково побачила повідомлення, яке написав незнайомець: там він назвав її "товстою дупою", а згодом ще й додав, що "ненавидить польоти із товстими людьми". Жінка щиро здивувалася від такої наглості і швиденько сфотографувала його переписку. Хлопець, звісно, нічого не побачив.

Що написав хлопець / Скриншот тікток landenmewing

Ленден потішила така поведінка хлопця. Та, на її думку, треба бути добрішим до інших, адже такі слова можуть серйозно травмувати багатьох людей.

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Якщо ти його дружина чи дівчина і бачиш це, то знай: твій хлопець – відстій, – сказала Ленден наприкінці відео.

Мабуть, хлопець і не сподівався, що стане настільки відомим. Відео вже переглянули майже 4 мільйони разів, а люди залишили понад 10 тисяч коментарів:

Тобі потрібно було дати йому записку зі словами: "Я бачу, що ти пишеш, і мені це не подобається".

Думаю, він вважав тебе гарячою і не хотів, щоб його дівчина знала, що він сидить з кимось привабливим… ох.

Здається, у нього раніше були проблеми із дівчиною.

Повне відео можете переглянути нижче.