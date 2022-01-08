Угнал машину любимой, чтобы погулять на Новый год: девушка позвонила в полицию

Американец так хотел увидеть друзей, что взял без разрешения автомобиль своей девушки. Он об этом пожалел, ведь встретил Новый год в полицейском участке.

Свою неожиданную историю девушка анонимно поведала на развлекательном ресурсе Reddit. Она бы не обращалась в полицию, если бы парень ее послушал.

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Девушка не могла попасть на работу без автомобиля

Авторша уточнила, что живет со своим парнем у него дома. Они встречаются уже три года, а недавно обручились. Девушка работает медсестрой, но из-за того, что больница слишком далеко, должна каждый раз ездить на собственном автомобиле.

Машина моего жениха сломалась два месяца назад. Чтобы ее отремонтировать, нужно много денег, а он отказался от моей помощи. Вместо этого, то время от времени он берет мой автомобиль. Я разрешаю это делать, когда выходная. Да и он использует его для поездок в супермаркет и т.п. – объясняет ситуацию авторша.

За несколько часов до Нового года парень снова попросил машину: он хотел добраться до друзей на праздник. Девушка отказалась, ведь должна была выходить на ночную смену в новогоднюю ночь. Любимый всячески просил одолжить машину: предлагал и поменяться переменами, и взять выходной. Но авторша так и не согласилась.

Девушка не одолжила автомобиль, потому что тогда не смогла бы попасть на работу / Фото Unsplash

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Парень решил действовать самостоятельно. Он просто поехал к друзьям на автомобиле и ничего не сказал. Любимая смогла дозвониться к нему только через полчаса: парень сказал, что лучше пусть она пропустит работу, а он сможет отдохнуть с друзьями. Такой ответ невероятно разозлил авторшу.

Я сказала, что позвоню в полицию, но он не принял это всерьез. Потому я туда и обратилась. Его и друзей подобрали в баре, где они отдыхали, а затем отвезли в полицейский участок, – рассказывает авторша.

Девушка попала на работу, а уже на следующий день случился огромный конфликт. Парень обвинил любимую в сорванном празднике, а еще и назвал ее мелочной и бессердечной. Девушка же считает, что она вполне права. Вот как оценили ситуацию пользователи Reddit: