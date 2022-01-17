Украли славу у жениха: забавные друзья, которые затмили на свадьбе молодоженов
Источник:Yahoo lifestyle
Главными персонами свадебных празднований являются молодожены, которые на протяжении всего дня находятся в центре внимания. Однако на этой свадьбе что-то пошло не так.
Невеста и жених наверняка пожалели, что выбрали за дружбу такого яркого молодого человека, который решил омрачить всех и привлечь внимание к себе. Он эффектно прошелся во время церемонии по дорожке.
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Друг жениха украл внимание у молодоженов
После празднования своей свадьбы Сэм Розенталь решил рассказать в своем тектоке о самом забавном случае на свадьбе. Он опубликовал видео, где его друг танцует на дорожке для церемонии. Вместо того чтобы просто пройтись под музыку, он решил оригинально поразить гостей и даже подготовил для этого лепестки роз, правда, на этот раз их разбросали не дети, а он сам.
Парень смешно танцевал на дорожке, посыпал гостей лепестками и вызывал у них улыбку. Люди были удивлены смелостью друга и радостно аплодировали ему.
Друг жениха порадовал гостей на свадьбе / Скриншот с видео
Такие забавные истории с друзьями жениха встречаются все чаще на американских свадьбах. Смелые ребята запасаются лепестками роз и заменяют милых деток, разбрасывая их самостоятельно под веселую музыку. Некоторые дополняют свой свадебный образ веселыми деталями.
Забавные выходы друзей жениха / Скриншот с видео
Учитывая, сколько радости и улыбок новый тренд приносит гостям и молодоженам, очевидно, что его в дальнейшем будут повторять, что не может не радовать.