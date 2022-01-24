Укусил незнакомку: 8 странных ситуаций, когда люди встретили свою любовь

Любовь – часто непредсказуемая и неожиданная эмоция, которая может "застать" вас в любой момент. Даже в очень неудобный.

Так случилось с героями нашего материала. Они встретили свою вторую половинку при очень необычных обстоятельствах. Эти пары всегда со смехом рассказывают историю своего интересного знакомства.

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8 историй необычного знакомства

Случайно "убил" свою девушку

Чарли любит онлайн игры, как и его девушка. Во время очередной миссии он случайно убил ее персонажа. Это стало причиной начала общения, которое впоследствии привело в серьезные отношения.

Вечеринка без штанов

Молодые люди познакомились в очень необычной атмосфере. Они оба встретились на вечеринке без штанов, и уже 7 лет вместе.

Испортил воздух в кафе



Забавная история любви / Фото Unsplash

Парень изрядно удивил своей историей знакомства с женой. Он немного преувеличил с сырой брокколи, чем нарушил работу желудка. Он испортил воздух, но не заметил, что позади него стоит девушка. Через несколько секунд она спросила, чувствует ли парень этот неприятный запах.

Саймон решил прибегнуть к актерской игре и пристыдить стоящего впереди мужчину. Тот день молодые люди провели вместе, а недавно отпраздновали 3-ю годовщину свадьбы.

Познакомились из-за драки

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Парню хорошо досталось на орехи, прежде чем он познакомился с девушкой. Джеймса ударил в баре мужчина, с которым встречалась его нынешняя девушка.

Влюбленное "мяу"

Пара была на вечеринке у общих друзей. Парень играл на гитаре во время празднования, а когда спел последнюю песню, случайно встретился взглядом с красавицей. Он был так очарован, что смог издать единственный звук – мяуканье. Девушка ответила ему взаимностью, и с тех пор они вместе.

Укусил незнакомку



Парень укусил незнакомку / Фото Unsplash

Паренек перебрал с алкоголем на баре и решил оригинально познакомиться с девушкой – он ее укусил.

Встретились в тюрьме

Бетонный двор тюрьмы строгого режима, окруженный изгородью из колючей проволоки высотой 5 метров, – не слишком идеальное место для знакомства. Но двое молодых людей думали иначе, когда встретили друг друга.

Познакомились в клинике сексуального здоровья

Начали здоровые отношения в необычном месте и врачи из клиники сексуального здоровья. Во время скучной встречи они решили сбежать вместе. Так началась их история любви.