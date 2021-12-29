Как устроить идеальную зимнюю фотосессию: секреты удачных кадров от фотографов.

Пополнить семейный фотоальбом новыми фотографиями – это всегда хорошая идея. И зимние праздники – однозначно лучший период для ее воплощения. Так как устроить идеальную фотосъемку, которую стоит учесть и какой наряд подобрать – об этом читайте в эксклюзивном интервью.

Зима – яркая пора лапатого снега и невероятных декораций, которыми просто усыпаны города. И все это станет отличным фоном к новогодней фотосессии. Life24 спросил у фотографов, где и как можно делать зимние фотосессии, чтобы они были стильными и яркими.

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Идеи для новогодних фотосессий

В канун Рождества все находятся в ожидании чуда. Этот период у многих ассоциируется с семьей и уютом. Поэтому и спрос на семейные фотосессии растет – сохранить особый момент в памяти и на фото хочет каждый украинец.

Мы пообщались с парой фотографов Зоряной и Василием Владыками и спросили про тренды и интересные идеи для новогодних фотосессий. Поэтому выбирайте, что вам по вкусу, и создавайте замечательные мгновения.



Идеи новогодних фотосессий / Фото Зоряны и Василия Владыки

Как выбрать свой формат фотосессии

Прежде всего нужно быть честным с самим собой. Нет одного правильного варианта.

"Если кому-то комфортно сидеть в носках под елкой, держа шарик, то другие будут называть это старомодным. Но однозначно нужно разобраться в собственных предпочтениях. Сейчас большинство людей уже знают, чего хотят. Это раньше я часто слышала просьбу: "Посоветуйте, где лучше". Она для меня очень некомфортна, ведь мы все очень разные, и у нас всех разные вкусы, предпочтения и взгляды. Поэтому очень важно, когда мы контактируем с клиентами, определить, к какому типу людей они принадлежат, и порекомендовать им то, что будет ближе их сердцу", – делится Зоряна Владыка.

"Когда звонит по телефону клиент и говорит: "Я хочу фотосессию", прежде всего спрашиваю: "Улица или студия"?

Существует множество идей для новогодних фотосессий, но их можно разделить на две локации: улица и студия. Обычно для каждой из них есть своя аудитория. Именно выбор локации становится стартовой точкой зарождения идеи, ведь формат фотосессии, наряды и атрибуты зависят от места, где вы планируете делать фотографии.

В зависимости от того, какой ты человек, саму локацию можно под себя подстроить. А кому-то вообще ничего не нужно, потому что люди сами по себе веселые, активные, способны быть на эмоциях и им безразлично, какая локация. Они могут встать прямо перед белой стеной и энергетика будет зашкаливать. Но не у всех есть столько энтузиазма и не всем это нужно, поэтому иногда стоит пойти в какую-то новогоднюю студию и сделать фото там,

– рассказывают фотографы.



Фотосессия в новогодней студии / Фото Зоряны и Василия Владыки

Если же студийные фотосессии вам не нравятся, а мерзнуть на улице вы не хотите, можете взять за идею фотосессию дома. Однако здесь нужно позаботиться о хорошем освещении для фотографов и предварительно согласовать все детали.

Что надеть на рождественскую фотосессию

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Классика новогодней фотосессии – это студия, где много праздничных игрушек на одной елке, свитерки, носки и чашечку с чаем.

Декорированные студии уже давно стали своеобразным "символом" новогодних фотосессий. Некоторые считают такой формат устаревшим, а кто-то – наоборот, сходит с ума от количества елочных украшений и царящей там атмосферы. Если вы хотите видеть на своих фотографиях именно дух Рождества, отправляйтесь на студийную фотосессию. Для этого формата важно правильно совместить интерьер и наряды.

"Сначала мы выбираем студию. В каждой есть разные залы нескольких стилей. Свой вы почувствуете точно. Когда мы определились с помещением, понимаем, какой выбрать одежду, ведь она должна соответствовать интерьеру. Например, если это классическая студия, куда будет подходить платье с пайетками, а вы туда пришли в повседневной одежде, это будет не лучшее решение. Есть арт-студии, их сложно назвать рождественскими, но там очень много декора, живая елка. Туда можно больше что-то подобрать в стиле casual", – рекомендует фотограф.



Важно правмльно совмещать одежду и интерьер / Фото Зоряны и Василия Владыки

Если же выбрать один образ сложно или студия имеет несколько уголков и лежать на кровати в вечернем платье не очень комфортно, можно разделить фотосессию на две части.

Я всегда советую объединить хотя бы 2 варианта: один классический, а второй – комфортный, чтобы вам было удобно вылезти на ту кровать и подурачиться. То есть это могут быть какие-то джинсы и футболки,

– рекомендует Зоряна.



Можно выбрать джинсы и белый верх / Фото Зоряны и Василия Владыки

Создать оригинальные семейные фотографии поможет локация, наряды и главное – эмоции. Одежда поможет вам по-особому обыграть место, где вы делаете фото. Важно выбирать то, что комфортно и привычно для вас.

"Это может быть изысканная вечерняя одежда, может быть формат джинсы и белый верх, например, рубашки или блузы (мне очень нравится футболка, а сверху рубашка на выпуск), может быть формат family look: одинаковые футболки или даже пижамы. Это все допустимо при такой съемке важно, чтобы она подходила под стиль фотостудии и человеку", – отмечает фотограф.



Формат family look / Фото Зоряны и Василия Владыки

Все эти идеи подходят как для семейных пар с детками, так и для беременных женщин или love story.

Если вы выбрали пижамы, обязательно ищите студию, где есть кровати или диваны. Для фотосессии love story пижамы очень круто подходят. Некоторые студии имеют прокат такой одежды, но важно прийти и заранее померить, так как неизвестно, есть ли ваш размер и подойдет ли он вам", – делится фотограф.



Какой романтический новогодний образ / Фото Зоряны и Василия Владыки

Если у вас нет возможности одеваться одинаково, то и делать это не обязательно. Вы можете подобрать для каждого члена семьи разную одежду, которая просто будет хорошо сочетаться между собой.

Так что выбору одежды для фотосессии стоит уделить немало времени. Зоряна Владыка также рекомендует женщинам отдавать предпочтение рубашкам, а не футболкам. Тогда они всегда будут выглядеть хрупко в кадре.



Женщинам очень подходят рубашки и блузы / Фото Зоряны и Василия Владыки

Формат студийной съемки может быть очень разным. Если пара придет с бенгальскими огоньками и будет делать снимки на белом фоне, то другие выберут классическую фотостудию. Главное – это настроиться на позитив, не нервничать, не ругать детей на семейной фотосессии, не ограничивать их. Если ребенок хочет веселиться, то делайте это вместе с ним,

– шутит Зоряна Владыка.

Фотосессии на улице: как выбрать локацию

Идей для зимних фотосессий на улице есть множество:

это могут быть парки, где герои съемки катаются на санках,

заснеженная дорога или лес: фото здесь романтичны и по-своему атмосферны,

новогодние иллюминации в городе, которые так подходят к съемке,

вечерний город и романтическая прогулка по улочкам.

Мне может днем ​​написать несколько человек, и это все будут очень разные запросы. Наша задача – сделать человека максимально счастливым, используя ту локацию, которую он выберет… Особенно невероятны города вечером. Во Львове очень много декораций и украшенных витрин, где можно сделать множество сказочных кадров. А таких локаций в городах множество!

– поделилась Зоряна Владыка.



Атмосферная новогодняя фотосессия / Фото Зоряны и Василия Владыки

"Можно устроить фотосессию в лесу. Можно, например, взять свой автомобиль или арендовать ретро-кар, сесть на багажник, надеть теплые перчатки, шапочки, и это тоже будет отличная рождественская фотосессия. Можно слепить снеговика или ангелочков на снегу - это все в формате новогодне-рождественских фотосессий. Выбирайте разные локации в зависимости от вашего типажа и стиля", – делится Зоряна.



Зимняя фотосессия в лесу/ Фото Зоряны и Василия Владыки

Важные нюансы съемки на улице

Съемки на улице также подразумевают определенные трудности, которые следует учесть при планировании фотосессий. Прежде всего, важно правильно подобрать время. Если это солнечный зимний день, то фотографы рекомендуют выбирать время, ближе к закату, чтобы свет был сбоку. Очень важно позаботиться о теплой одежде и обуви.

"На самом деле не понимаю людей, которые хотят всю съемку без верхней одежды. Это нереально сложно: эти красные носы, эти зажатые зубы, если ты еще и не умеешь позировать, то это еще больше сковывает. Пожалуй, нет ничего лучше, чем классно подобранный образ под погоду. Если ты хочешь сделать несколько кадров в своей новой кофточке, это не проблема: для 2 – 3 фото всегда можно скинуть пальто", – рассказывает фотограф.

Кроме этого, учтите, что зимняя фотосессия на природе может занять более часа. Поэтому лучше подберите теплую и удобную обувь, а также возьмите теплый чай. Ведь кто сможет удержаться от фото на снегу.



Фото на снегу / Фото Зоряны и Василия Владыки

Создать гармоничный образ для всех членов семьи сложно, однако вы всегда можете поискать идеи в интернете и подобрать что-нибудь из того, что уже есть в вашем гардеробе. фотограф рекомендует воспользоваться приложением Pinterest, где отлично работает поиск, так что вы сможете легко и быстро найти интересные идеи.

Я, например, не люблю баллонные куртки на зимних фотосессиях. Я лучше возьму какой-нибудь классный теплый вязаный свитер, а поверх надену пальто. Если же такой возможности нет, то можно комбинировать: немного в куртке, немного без нее,

– рекомендует Зоряна.



Для фотосессии на улице лучше надевать пальто или экошубку / Фото Зоряны и Василия Владыки

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Главный секрет удачной фотосессии

Но одежда, место и погода – не главное. Важны ваши эмоции, настоящие, живые и яркие.

Если говорить о тенденциях новогодних фотосессий – это однозначно динамика. Для кого-то это, наверное, будет сложно, особенно, если люди не умеют позировать, то просьба делать это в движении вообще обернется стрессом. Но всегда хочется эмоций, потому что сейчас тренд на "живые" фото. И неважно: это студия, или улица, или машина,

– подытоживает фотограф.



Динамические фото – однозначный тренд / Фото Зоряны и Василия Владыки