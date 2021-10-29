Ужас, как интересно: 5 атмосферных книг, которые стоит прочесть на Хэллоуин

Хэллоуин – это время пугающий историй и незаурядных героев. Полностью погрузиться в атмосферу этого увлекательного и жуткого праздника помогут соответствующие книги. Кое-что интересное найдется даже для тех, кто не является ценителем классического для Хэллоуина жанра ужасов.

Эти истории, полные тайн, загадок и напряжения, заставляют читателей дрожать от восторга и только догадываться, как будет дальше разворачиваться сюжет. А атмосфера неопределенности и непредсказуемый конец просто не дают воображению покоя.

Читайте также Визитная карточка: SHABO Limited Edition Orange Wine Ркацители-Шардоне

Франк Тилье. Пазл.

Издательство: Фабула

Триллер французского писателя удивит интригующим сюжетом и неожиданный финал. Охотники за сокровищами Илан и Хлоя принимают участие в такой желанной и таинственной игре "Паранойя". Эта сомнительная авантюра позже оказывается совсем не игрой, ведь цена за нее – человеческая жизнь.

Франк Тилье. Пазл / Фото Фабула

Участники оказываются заперты в бывшей психиатрической больнице. Каждый день они получают задачи, которые нужно выполнить. Во что на самом деле превращается "Паранойя", где граница между реальностью и выдумкой? Есть ли границы у безумия и насколько далеко готовы зайти игроки ради главного приза?

Книга погружает читателей в устрашающую атмосферу: заброшенная больница, слухи об убийствах, чувство безысходности и мистические головоломки, которые читатели разгадывают вместе с героями. Франк Тилье прекрасно продемонстрировал, насколько важно даже в стрессовых ситуациях оставаться человеком.

Алекс Норт. Шепот за окном

Издательство: Book Chef

В этом мрачном и тревожном триллере Алекс Норт рассказывает историю, происшедшую в провинциальном городке с тайным прошлым. Воспоминания о давних событиях заставляют содрогаться всех его обитателей.

Алекс Норт. Шепот за окном / Фото yakaboo

После внезапной смерти жены Томми считает, что новая жизнь в новом городе поможет ему и его маленькому сыну Джейку вылечиться. Они и не знали, что двадцать лет назад серийный маньяк похитил и убил пятерых местных мальчиков. Пока Фрэнка Картера наконец-то не поймали, его прозвали Шепотун, потому что тот выманивал своих жертв, шепча ночью в окна.

Теперь прошлое с новой силой догоняет городок Фезербанк. Чем на самом деле обернется новая жизнь для Томи и его маленького сына? И кто станет следующей жертвой маньяка? Этот жуткий триллер непременно понравится настоящим ценителям жанра.

Эми Джентри. Чужая.

Издательство: Фабула

Дебютный роман американской писательницы – это напряженный триллер с элементами психоделики. Эми Джентри разумно сконструировала сюжет истории, мастерски переплетая хитроумные повороты так, что читатель не сможет оторваться, пока ему не откроется вся правда.

Эми Джентри. Чужая / Фото Наш Формат

По сюжету восемь лет назад тринадцатилетнюю Джулию похитил неизвестный. Неожиданно однажды вечером на пороге родительского дома появляется почти взрослая девушка. Казалось бы – семейный кошмар позади, но Джулия ведет себя настолько странно, что у ее матери появляется подозрение, что эта девушка – не ее дочь.

Действительно ли это та самая Джулия, может ли девушка не является тем, за кого себя выдает? Роман Эми не о преступлении как таковом, а о деформации личности, мести и манипуляции людьми.

Себастьян Жапризо. Ловушка для Золушки.

Исследуйте новые горизонты винного мира вместе с лучшими образцами украинского виноделия. Выбирайте вино по вашему вкусу в интернет-магазине SHABO

Издательство: Ридна Мова

Главная героиня романа Себастьяна Жапризо теряет память и внешность в страшном пожаре. Очнувшись в больнице, она изо всех сил пытается снова понять, кто она на самом деле. Ментальное расследование быстро увлекает читателя этой книги.

Себастьян Жапризо. Ловушка для Золушки / Фото yakaboo

По факту девушка является и жертвой, и убийцей, и свидетелем трагедии. Но только один человек знает правду об измене и ужасе, который произошел в ту ночь. Случайно ли вспыхнул пожар? Какая из героинь умерла, а какая выжила? В этом и кроется интрига, ведь на кон поставлено призрачное богатство.

Книга с лихо закрученным сюжетом полна тайн и неопределенностей. "Ловушка для Золушки" – это книга-загадка, в которой до последнего предложения непонятно, чем все завершится.

К теме 50 оттенков хмельного: 5 лучших книг об эволюции вкуса

Ди Би Си Пьер. Завтрак с Борджиа.

Издательство: Вавилонская библиотека

Молодой и красивый Ариэль Панек – перспективный ученый, который летит на конференцию. Однако по техническим причинам самолет вынужден совершить незапланированную посадку. Утомленному и растерянному Ариэлю ничего другого не остается, как переночевать в старом пансионате, где нет телефонной связи и интернета, но есть странная семья.

Ди Би Си Пьер. Завтрак с Борджиа / Фото Наш формат

Семья в этом доме празднует и празднует что-то настолько причудливое и необычное, что трудно разобраться в чем смысл действа. Поэтому со временем мужчина понимает, что попал в страшную ловушку, ведущую в ад из которого нет выхода.