Самое старое в мире послание: в Австралии пара нашла на пляже столетнюю бутылку с запиской

В Австралии пара наткнулась на бутылку с запиской во время прогулки по песчаным дюнам на отдаленном пляже. Как оказалось, супруги нашли письмо спустя почти 132 года после того, как его бросили в море.

Какова история старейшей записки в бутылке и о чем шла речь в столетнем письме, рассказываем далее.

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Как пара обнаружила самое старое послание в бутылке

Самое старое в мире послание в бутылке семья обнаружила спустя почти 132 года после того, как оно было выброшено в море. В 2018 году жительница Перта Тоня Иллман наткнулась на бутылку во время прогулки по песчаным дюнам на отдаленном пляже в Западной Австралии.

Ее муж Ким рассказал тогда журналистам, что они нашли внутри бумагу, но понятия не имели, что это такое, пока не принесли ее домой и не высушили в духовке. Он добавил, что жена нашла бутылку и подумала, что она станет хорошим дополнением к ее книжной полке.

Тоня увидела на земле кучу мусора и решила помочь собрать его,

– рассказывал мистер Иллман в интервью BBC.

Взяв бутылку домой, супруги высушили записку в духовке и вскоре обнаружили, что письмо было датировано 12 июня 1886 года, его сбросили с немецкого корабля "Пола" в рамках эксперимента по изучению океанских и морских путей, который проводила Немецкая военно-морская обсерватория.

Письмо отправили еще в 1886 году / Фото KYMILLMAN.COM

Тоня попыталась развязать веревку вокруг бумаги, но она оказалась достаточно хрупкой. Мы взяли его домой и положили в духовку на пять минут, чтобы убрать влагу. Затем мы развернули его и увидели напечатанную надпись. Мы не смогли разглядеть чернила, написанные от руки, но увидели напечатанное сообщение, в котором читателя просили связаться с немецким консульством, когда он найдет записку,

– сказал мужчина.

Эксперты подтвердили подлинность интересной находки после того, как супруги отнесли ее специалистам из Музея Западной Австралии. Доктор Росс Андерсон сказал, что после консультаций с коллегами из Германии и Нидерландов, они подтвердили происхождение записки.

Невероятно, но в результате архивных поисков в Германии был найден оригинал метеорологического журнала с корабля, и в нем была запись за 12 июня 1886 года, сделанная капитаном, в которой говорилось о выброшенной за борт бутылке для дрейфа. Дата и координаты точно совпадают с теми, что указаны в сообщении на бутылке,

– добавил специалист.

До этой находки рекорд Гиннесса по самому старому посланию в бутылке составлял 108 лет от момента отправки и до его обнаружения.