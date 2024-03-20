В Британии пара нашла у себя дома таинственные письма из прошлого века: кому они принадлежали

Британские супруги во время ремонта в своем жилье нашли несколько почти столетних писем за камином. Они принадлежали женщине, о которой никто ничего не знает.

Почему письма, вероятно, могли оказаться за камином, о чем в них говорится и кто эта таинственная получательница, рассказываем далее.

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Как супруги нашли древние письма

Лора и Джейсон Ламонби-Паркер из Великобритании во время ремонта в своем доме нашли таинственные послания из прошлого века.

Супруги обнаружили несколько писем, датированных 1934-м, 1935-м, 1936-м и 1937-м годами, когда разбирали камин в одной из комнат. Они были адресованы некой мисс Роди Тейлор.

Среди находок был конверт с королевской печатью, сообщение от страхового общества о необходимости пройти медосмотр, а также объявление о конкурсе мод, который тогда проводила газета News Of The World.

Письма нашли за камином / Фото Laura Lamonby-Parker

Все эти письма были за камином. Я просто сказала: "Посмотрите на них". Наверное, их пытались сжечь или они случайно упали за заднюю стенку,

– предполагает 33-летняя Лора.

Британцы попытались узнать у предыдущих владельцев, знают ли они, кто эта женщина и как она связана с домом, но те ответили, что не имеют никакой информации. Несмотря на все, супруги надеются в ближайшем будущем найти семью мисс Тейлор и вернуть им эти артефакты.

К слову, дом, в котором живут Ламонби-Паркеры, был построен в конце 1920-х или в начале 30-х годов.

Новые владельцы дома планируют вернуть жилью традиционные элементы отделки, такие как арки и оригинальные входные двери. Всеми этапами ремонта они делятся с подписчиками на своей странице в инстаграм.