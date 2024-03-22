В Британии работница железной дороги сменила имя в честь любимого вокзала: как теперь зовут женщину

В Великобритании женщина почти 20 лет своей жизни посвятила железной дороге и с приближением профессиональной годовщины решила добавить к своему имени название любимого вокзала.

Историю карьеры женщины, а также то, как ей удалось сменить имя и как ее зовут теперь, рассказываем дальше.

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Почему женщина решила назвать себя в честь вокзала

В Великобритании Рехане Мерилебон Хаваджа почти 20 лет проработала на железной дороге и решила отметить эту знаменательную для нее дату необычным способом. Женщина так сильно любит вокзал в Лондоне, что добавила его название Мерилебон к своему имени, использовав акт гражданского состояния.

Имя работницы железной дороги так понравилось, что она даже сделала бы его своим первым, если бы ее дети не возражали.

Женщина начала свою карьеру в компании Chiltern Railways в билетной кассе и с тех пор успела поработать на разных должностях, включая диспетчера, начальника и менеджера станции.

Как выглядит любимая станция женщины / Фото Chiltern Railways

Сейчас она работает со всей сетью как менеджер по охране и безопасности, но, по-прежнему, хранит в сердце свою любимую станцию.

Сама станция не очень большая. Но у нее есть душа. Чем больше я исследовала ее за время моего пребывания здесь, тем больше влюблялась в нее. Я действительно чувствую себя здесь как дома вдали от своего жилья. Мы знаем, что иногда что-то идет не так, и люди могут задерживаться. Но все здесь так усердно работают с улыбкой на лице. В этом есть что-то личное. Он теплый и гостеприимный. Не каждый лондонский вокзал такой. Я люблю здание, люблю людей и историю станции,

– рассказала британка.

Изменения в свое имя она внесла в связи с тем, что вокзал Мэрилебон в этом году празднует свое 125-летие, а сама женщина приближается к 20-летию своей работы в компании.