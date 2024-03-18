Настоящий антиквариат: британка получила в наследство керамическую вазу, которая стоит тысячи фунтов

В 2023 году британка начала наводить порядок в своем доме и решила выставить керамическую вазу, которую получила в наследство, на открытый аукцион. Оказалось, что это раритетная и ценная вещь.

Какова история антикварного изделия и сколько сейчас может стоить такая ваза, рассказываем далее.

К теме Оказалась шедевром: старую картину, что 30 лет украшала столовую, планируют продать за $38 тысяч

Как женщина получила в наследство настоящий антиквариат

Пенсионерка Энн Пинчер из Дарластона, что в Великобритании, в 1950 году приобрела у своих друзей-антикваров вазу за символическую на то время сумму в 25 фунтов, однако даже не догадывалась, сколько ее покупка стоит на самом деле.

После смерти Энн в 1995 году ваза перешла по наследству к ее дочери – Мэрилин. Со временем раритетная вещь высотой 99 сантиметров и шириной 62,5 сантиметра превратилась в тайник, куда складывали разный хлам и даже пары старых колготок. В конце концов, она вообще оказалась на чердаке.

В 2023 году владелица начала наводить порядок в своем доме и решила выставить керамику на открытый аукцион. Оказалось, что за раритетную вазу можно получить около 6 тысяч фунтов стерлингов (ориентировочно 300 тысяч гривен).

В течение последних лет она была накрыта простынями и одеялами в одной из комнат. Жаль, что такая красивая вещь спрятана от человеческих глаз, ведь ее создали как объект искусства, чтобы все рассматривали,

– признается Мэрилин.

Энн Пинчер приобрела вазу за символическую сумму / Фото Cover Images

Как можно увидеть на фото, ваза с красочной эмалью имеет форму ракушки, которую будто держат на спинах две роскошные русалки с густыми золотистыми волосами. Изделие изготовлено керамической компанией "Минтон" в Сток-он-Тренте. Кстати, похожий экземпляр экспонировался на Великой выставке 1873 года в Лондоне.

Мама обожала антиквариат и наполнила им весь дом. Предположительно, она заплатила небольшой задаток за эту вазу, а потом уже выплатила полную стоимость, когда смогла это себе позволить. Неизвестно, как она довезла вазу домой из антикварного магазина в Волсолле. Наверное, лошадьми,

– смеется Мэрилин.

Британка очень надеется, что на аукционе Hansons Auctioneers керамический шедевр приобретет какой-то заядлый коллекционер или, возможно, один из музеев керамики.