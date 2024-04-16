Находка, вероятно, принадлежала ребенку: мужчина обнаружил в своем доме столетнюю капсулу времени

В США во время ремонтных работ в своем доме мужчина обнаружил 111-летнюю капсулу времени, спрятанную в стенах. Но после того, как он открыл ее, у него осталось больше вопросов, чем ответов.

Чем американца удивила его находка, а также какие вещи он обнаружил в капсуле времени, рассказываем далее.

Также интересно Женщина нашла тайную комнату в подвале своего 200-летнего дома: как выглядит загадочное помещение

Что мужчина нашел в капсуле времени

Мужчина из Гранд-Репидс, штат Мичиган, считает, что капсула времени принадлежит ребенку, учитывая коллекцию найденных предметов.

Среди них – рукописное письмо с сопроводительным рисунком, копия информационного бюллетеня "Источник для молодежи" от 8 ноября 1913 года и открытка с надписью "С наилучшими пожеланиями от Джулиуса А. Фридриха, генерального музыкального дилера" рядом с изображением двух детей.

Но это еще не все, ведь он также нашел еще одну карточку, которую, как считают, было взято из настольной игры, с надписью: "Удачи. Чулок наизнанку", изображение Иисуса Христа, домино, маленькую игрушечную сковородку, мрамор, две палочки и то, что считается самодельным пианино для большого пальца.

Как выглядит необычная капсула времени: смотрите фото

Подрядчики нашли капсулу времени в моих стенах. Я делаю ремонт и нашел детскую капсулу времени, спрятанную в моих стенах. Вместе с несколькими безделушками и газетой 1913 года я нашел эту открытку. Похоже, она из какой-то игры. Кто-то узнает ее?,

– поделился мужчина своим открытием на Reddit.

Один пользователь в своем комментарии к его сообщению сказал: "Я не могу найти примеры карт, но это может быть из книги Милтона Брэдли "Игра в удачу", опубликованной примерно в 1890-х годах. Временной промежуток подходит, описание игры перекликается с картой (тема удачи, простые трюки), и карты, как известно, были "хромолитографированные", что, как я предполагаю, означает цветные".

Другой читатель добавил: "Это удивительно, возможно, связаться с музеем и узнать, примут ли они это как пожертвование или есть ли у них информация об этом человеке? Музей вообще этим занимается? Это так круто".

В то же время третий человек сказал: "О, вау! Это очень круто. Заставляет задуматься, сколько такого еще не найдено. Спасибо, что поделились".