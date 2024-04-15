Она и не подозревала, что под ее домом есть скрытое помещение, закрытое кирпичной стеной. Что известно о находке женщины, рассказываем далее.

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Как женщина нашла тайную комнату в своем доме

Пользовательница с никнеймом @mysteeipong рассказала в одном из своих роликов в тикток о том, как обнаружила тайную комнату в подвале своего 200-летнего дома. Находка была совсем не такой, как она ожидала.

Женщина призналась, что в ее 200-летнем доме есть "жуткий подвал". Она и понятия не имела, что там есть тайная комната, закрытая кирпичной стеной.

Владелица дома обнаружила находку после того, как заметила протекание из-за того, что в подвале скопилась вода. Обнаружив закрытую дверь, она с партнером решила исследовать их дальше, взяв с собой необходимые инструменты.

К счастью, это шлакоблоки, поэтому они полые внутри, мы справились с первой частью, но еще не справились со второй. Причина, через которую мы не смогли пройти, заключается в том, что эта комната заполнена камнями,

– отметила женщина.

Как выглядит тайная комната: смотрите видео

Увидев видео, многие люди начали высказывать свои предположения в разделе комментариев.

"Девочка! Дом 200-летней давности? Это может быть проход к подземной железной дороге", "Вы, определенно, не должны открывать эту дверь. Они явно были закрыты по какой-то причине, просто отойдите", "Входите с шалфеем, святой водой и другими вещами", "Что за ужас в Амитивилле. Нужно бежать", – писали они.

Я не знала, что мой дом связан с подземной железной дорогой. Мы поискали наш город, и оказалось, что в восьми минутах езды от него расположена станция,

– поделилась женщина в одном из более поздних видео.

Она добавила, что все же не смогла полностью раскрыть, что находится внутри комнаты, потому что она завалена камнями.