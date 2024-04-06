Как женщине удалось отыскать милую семейную реликвию и почему текст заставил ее зашариться, рассказываем далее.

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Как девушка нашла любовное послание своего прадеда

Анжела Наусс из Колорадо, просматривая вещи своей 97-летней бабушки, случайно наткнулась на старинное любовное письмо, датированное 5 августа 1890-го года. Автором послания оказался ее прапрадед – Сальваторе Чуччи.

Через несколько месяцев после иммиграции из Италии в США он изысканно приглашал на свидание Анну Мерфи, которая впоследствии стала его женой.

Несмотря на непродолжительный срок пребывания в стране и незнание английского, мужчина написал чистосердечное послание, полное романтики и очарования.

Дорогая моя... Я люблю ходить на свидания. Сегодня вечером, если ты придешь, я буду ждать тебя на углу в 9 часов. Надеюсь, ты не разочаруешься. Бывай, дорогая Анна, люби меня вечно. Целую, твой верный и любящий С. Чуччи,

– изысканно обращался он к своей возлюбленной.

Как выглядит найденное любовное письмо: смотрите видео

Письмо, написанное аккуратным почерком, поразило интернет-пользователей своей аутентичностью и непосредственностью. Трогательные слова в свое время не оставили и Анну равнодушной – впоследствии пара поженилась и стала родителями для четырех детей.

Анжела Наусс поделилась этой историей на своей странице в тикток, чтобы вдохновить людей ценить любовь и оставлять после себя воспоминания для потомков.

Однажды вас не станет, но ваша любовь будет длиться вечно. Кто знает, возможно, ваша правнучка тоже найдет одно из ваших писем,

– заметила девушка, которая покраснела, впервые прочитав любовное послание своего прадеда.

Многие зрители в комментариях похвалили мужчину за мастерство: "Послушайте, такая каллиграфия дает много свободы действий", "Мне бы это подошло", "У Сальваторе однозначно есть харизма".