Як жінці вдалося відшукати милу сімейну реліквію та чому текст змусив її зашарітись, розповідаємо далі.

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Як дівчина знайшла любовне послання свого прадіда

Анжела Наусс з Колорадо, переглядаючи речі своєї 97-річної бабусі, випадково натрапила на старовинний любовний лист, датований 5 серпня 1890-го року. Автором послання виявився її прапрадід – Сальваторе Чуччі.

За кілька місяців після імміграції з Італії до США він вишукано запрошував на побачення Анну Мерфі, яка згодом стала його дружиною.

Попри нетривалий термін перебування в країні та незнання англійської, чоловік написав щиросерде послання, сповнене романтики та чарівності.

Найдорожча моя… Я люблю ходити на побачення. Сьогодні ввечері, якщо ти прийдеш, я чекатиму тебе на розі о 9 годині. Сподіваюся, ти не розчаруєшся. Бувай, люба Анно, кохай мене вічно. Цілую, твій вірний та люблячий С. Чуччі,

– вишукано звертався він до своєї коханої.

Як виглядає знайдений любовний лист: дивіться відео

Лист, написаний акуратним почерком, вразив інтернет-користувачів своєю автентичністю та безпосередністю. Зворушливі слова свого часу не лишили й Анну байдужою – згодом пара одружилась та стала батьками для чотирьох дітей.

Анжела Наусс поділилася цією історією на своїй сторінці в тікток, аби надихнути людей цінувати кохання та залишати по собі спогади для нащадків.

Одного дня вас не стане, але ваша любов триватиме вічно. Хто знає, можливо, ваша правнучка теж знайде один з ваших листів,

– зауважила дівчина, яка зашарілась, вперше прочитавши любовне послання свого прадіда.

Багато глядачів у коментарях похвалили чоловіка за майстерність: "Послухайте, така каліграфія дає багато свободи дій", "Мені б це підійшло", "У Сальваторе однозначно є харизма".