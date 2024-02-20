Гардеробная на чердаке: мужчина превратил жуткое помещение в стильную комнату

Родольфо Кабрера из Мэриленда, что в США, превратил неиспользуемый и немного жутковатый на вид чердак в потрясающую гардеробную, которой позавидовала бы даже Ким Кардашьян.

Как мужчине удалось изменить заброшенное пространство и какой на вид роскошная гардеробная, рассказываем далее.

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Как из чердака получилась гардеробная

Родольфо Кабрера владеет строительной компанией и знает, как сделать из пустого пространства полезное помещение. Фотографии до и после преобразования его чердака собрали миллионы лайков в социальных сетях.

Мужчина переделал когда-то мрачный и немного жуткий чердак на просторную и элегантную гардеробную. Родольфо и команде рабочих понадобилось около трех недель, чтобы создать достойную внимания комнату, используя материалы из местных хозяйственных магазинов. Но ремонт все равно обошелся недешево, на его завершение ушло чуть более 30 тысяч долларов (1,1 млн гривен).

Затишок – це результат правильно поєднання багатьох елементів. Однак уявити його без якісного та зручного домашнього одягу просто неможливо. Ідеальним тому свіченням є продукція Anabel Arto . Жінки, які вже придбали для себе та близьких стильний домашній одяг від бренду, переконалися, що навіть буденний сімейний вечір може стати святом.

Родольфо Кабрера хотел, чтобы у него и его жены Идали было дополнительное место для хранения одежды, и понял, что пустующее пространство на их неиспользуемом чердаке – идеальная возможность.

Гардеробная получилась удобной и стильной / Фото Jam Press

Американец установил деревянный каркас для стен, а затем обшил их гипсокартоном и сделал удобные полки из дерева. Для пола мужчина использовал ламинат, а для придания современного вида все было окрашено в разные оттенки серого.

Мои рабочие помогали мне, и за помощь они получали деньги. Полки были сделаны из деревянных досок. Для пола я использовал ламинат, который имеет вид деревянной доски, но сделан из пластика и других материалов. Он также водонепроницаемый,

– рассказал мужчина.

Фотографиями до и после преобразования поделилась на сайте X (ранее известном как Twitter) дочь Родольфо Джосдаллана.