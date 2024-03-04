"Колодец прощения": супруги купили старый отель и нашли под его полом тайный колодец

Дженис Сантини и ее муж Кристофер из США купили старый отель, планируя отреставрировать его и открыть галерею.

Супруги не ожидало, что под старым полом их ждет что-то необычное. Что пара обнаружила, рассказываем далее.

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Что супруги нашли под старым полом своего дома

46-летняя Дженис Сантини и ее 44-летний муж Кристофер из США были потрясены, когда сделали необычную находку, спрятанную под мостиками их нового дома. Семейная пара решила сохранить ее для будущих поколений.

Муж и жена были ошеломлены, когда подняли доски пола и обнаружила скрытый под ними потайной колодец. Они купили старый отель 1850-х годов, планируя отреставрировать его и открыть галерею, но супруги не ожидали обнаружить секретный спуск.

Разрушив старый деревянный пол, они обнаружили выложенный камнем колодец ручной работы, который уходил на шесть метров под землю. Желая сохранить этот кусочек истории, супруги решили установить над ним стеклянную крышку.

Дженис и Кристофер назвали его "Колодец прощения" и теперь приглашают людей прийти и поделиться своими переживаниями. Ролик, которым поделилась американка, стал вирусным и был просмотрен почти 14 миллионов раз.

Как только я заглянула в глубины колодца, я поняла, что обнаружила нечто особенное, достойное сохранения. Теперь посетителям не терпится его увидеть,

– рассказала женщина.

Как скрытый колодец выглядит сейчас / Фото Jam Press

На видео, которым она поделилась, видно, как она подходит к застекленному колодцу и смотрит в него. Когда Дженис направляет камеру вниз, со дна светится голубой огонек.

Пользователи соцсетей поспешили поделиться своими мыслями в комментариях, и многие остались поражены необычной находкой.

"Как здорово иметь и сохранить этот кусочек истории", "Ну и ну, это потрясающе", "Это замечательный способ сохранить, защитить и продемонстрировать историю этого колодца. Отличная работа", – писали они.

Дженис собственноручно спроектировала стеклянную крышку, способную выдержать вес до 600 фунтов, которая обошлась ей в 3500 долларов. Чтобы сохранить колодец целым и невредимым, пришлось заново вымостить камень и изолировать участок с проводами, а затем добавить на дно светодиодный светильник. Супруги также установили дополнительное освещение и деревянную раму.

