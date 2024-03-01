Все вещи в тайник были добавлены разными людьми за более чем столетие. Что оказалось в капсуле, рассказываем далее.

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Как женщина нашла капсулу времени в своем доме

Женщина даже не подозревала, что в ее викторианском доме находился "клад" после того, как купила его четыре года назад. Она хотела просто избавиться от приставного столика, поэтому сделала объявление в одной из групп в соцсетях. После этого к ней обратилась женщина, которая раньше жила по ее адресу.

Незнакомка из интернета рассказала, что они собрали коллекцию ценных вещей с тех пор, как ее семья переехала в 1890-х годах.

Я назвала женщине наш почтовый индекс, и она сказала, что раньше жила на этой улице, тогда я назвала ей наш конкретный адрес, и она сказала, что раньше жила в нашем доме. Когда она пришла, то рассказала нам об истории дома. С тех пор как мы купили дом четыре года назад, в нем было проведено много ремонтных работ, и мы показывали женщине все это,

– рассказала британка.

Во время осмотра дома гостья рассказала Мэдлин о капсуле времени, которую ее семья оставила в фундаменте здания под досками пола. Семья пополняла ее до тех пор, пока не покинула дом в 2007 году.

Женщина была очень настойчива и хотела, чтобы мы нашли ее сами,

– сказала новая владелица дома.

Мэдлин обнаружила капсулу под третьим мостиком в кладовке под лестницей. Она достала старый металлический контейнер из-под пола. Внутри лежали пенни 1901 года, пачка сигарет, шляпа, Библия и письмо. Все эти вещи были добавлены разными людьми за более чем столетие.

Наполнение капсулы немного пострадало / Фото Madeline Goodwin / SWNS

Незнакомка, которая обнаружила тайник, во время продажи дома добавила в него газету и DVD. К сожалению, непогода добралась до ящика, поэтому письмо от семьи этой дамы было невозможно прочитать.

Там были такие случайные вещи, и это было довольно странно, потому что в тот день, когда женщина пришла на прошлой неделе, исполнилось четыре года с тех пор, как мы с партнером переехали в этот дом. Какие шансы? Было так странно, что все совпало,

– добавила Мэдлин.

Теперь она планирует пополнить капсулу и оставить ее как подарок будущим владельцам дома, но она переложит все содержимое в более прочный, герметичный контейнер, чтобы он лучше сохранился.