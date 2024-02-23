Что известно об этих монетах, как мужчинам удалось их найти и кто приобрел уникальные "сокровища", рассказываем далее.

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Что известно о монетах, которые стоят миллионы

По предположениям нумизматов, эти монеты были потеряны в 1066 году, когда состоялась битва между английскими и нормандскими войсками за английский престол. Один из экспертов выдвинул предположение, что владельца клада могли убить во время этой битвы, поэтому он так и не смог вернуться за своими деньгами.

Во время аукциона Noonans Mayfair 16 монет приобрели Музей Колчестера и Фицвильямский музей Кембриджского университета.

По словам эксперта-нумизмата Найджела Миллза, атмосфера в переполненном зале была невероятной – участники торгов соревновались за возможность приобрести хотя бы один экземпляр из этой уникальной коллекции.

Список самых дорогих лотов возглавила редкая монета из Гастингского монетного двора, ее приобрел онлайн-участник аукциона за 24 тысячи фунтов – в четыре раза дороже начальной цены.

К слову, владельцы артефактов, двое искателей-любителей, до этого находили в основном только медные монеты и колокольчики для скота.

Мы в восторге от результатов торгов, ведь для тех, кто нашел монеты, это судьбоносные деньги,

– заявили владельцы земельного участка, на котором нашли клад.

Они также присутствовали на аукционе.