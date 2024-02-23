Що відомо про ці монети, як чоловікам вдалося їх знайти та хто придбав унікальні "скарби", розповідаємо далі.

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Що відомо про монети, які коштують мільйони

За припущеннями нумізматів, ці монети були втрачені у 1066 році, коли відбулась битва між англійськими та нормандськими військами за англійський престол. Один з експертів висунув припущення, що власника скарбу могли убити під час цієї битви, тож він так і не зміг повернутись по свої гроші.

Під час аукціону Noonans Mayfair 16 монет придбали Музей Колчестера та Фіцвільямський музей Кембриджського університету.

За словами експерта-нумізмата Найджела Міллза, атмосфера в переповненому залі була неймовірною – учасники торгів змагалися за можливість придбати хоча б один екземпляр з цієї унікальної колекції.

Список найдорожчих лотів очолила рідкісна монета з Гастінгського монетного двору, її придбав онлайн-учасник аукціону за 24 тисячі фунтів – у чотири рази дорожче початкової ціни.

До слова, власники артефактів, двоє шукачів-аматорів, до цього знаходили в основному лише мідні монети та дзвіночки для худоби.

Ми в захваті від результатів торгів, адже для тих, хто знайшов монети, це доленосні гроші,

– заявили власники земельної ділянки, на якій знайшли скарб.

Вони також були присутні на аукціоні.