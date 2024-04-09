Главное – это любовь: супруги с самой большой разницей в росте установили мировой рекорд

В США супруги установили мировой рекорд для пар с наибольшей разницей в росте. Жена выше мужа более чем на 80 сантиметров.

Как выглядит необычная пара, а также, что известно об их истории любви и рекорде, рассказываем далее.

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Как выглядит пара с рекордной разницей в росте

Ларри МакДоннелл и его жена Джессика из Западной Вирджинии, что в США, установили новый мировой рекорд по версии Книги рекордов Гиннеса для супружеских пар с наибольшей разницей в росте. Разница между их параметрами составляет аж 86,36 сантиметра.

40-летняя Джессика высотой 177,8 сантиметра, а 42-летний Ларри – 91,44 сантиметра. Их необычная история любви началась еще в детстве, когда Ларри оставили на второй год и они с Джессикой оказались в одном классе.

В 2006 году пара официально начала встречаться, а в конце того же года поженилась. Сейчас супруги воспитывают четверых детей – 16-летнюю Оливию, 15-летнего Дакса, 12-летнюю Викторию и годовалого Феликса.

Джессика была первым человеком, рядом с которым я мог быть самим собой. Она смеялась над моими глупыми шутками, и все, о чем она говорила, я любил,

– говорит Ларри.

Как выглядит пара с рекордной разницей в росте: смотрите видео

Идея подать заявку в Книгу рекордов Гиннеса принадлежит именно ему. Мужчина увидел информацию о предыдущих рекордсменах в фейсбук и понял, что должен быть на их месте, ведь разница в росте Джеймса и Глои Люстед составляла всего 56,8 сантиметра.

В общем, несмотря на разницу в росте, МакДоннеллы счастливы вместе и не обращают внимания на стереотипы.

Когда Ларри спросили, что им больше всего нравится друг в друге, он ответил: "Ну, когда я обнимаю ее, она чувствует себя как дома, и все проблемы, которые происходят в мире, исчезают".

Джессика же добавляет, что внешность не имеет значения, когда рядом любимый человек.