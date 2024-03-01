Почти 50 метров тоннеля: женщина нашла в собственном саду бомбоубежище времен Второй мировой

34-летняя Ребекка Гобсон нашла в собственном саду бомбоубежище времен Второй мировой войны. Обнаружить тоннель протяженностью почти 50 метров удалось после того, как женщина подняла одну из плит в саду.

Ребекка нашла бомбоубежище во время карантина, который объявляли из-за пандемии COVID-19 в 2020 году. К слову, на поиск ее подтолкнули соседи, которые рассказали, что этот дом каким-то образом связан со Второй мировой войной.

Интересно Супруги начали ремонт в доме и наткнулись на тайную комнату: какие "сокровища" они нашли

Женщина нашла в своем саду бомбоубежище

Ребекка рассказала, что вместе с семьей переехала в дом в поселке вблизи портового города Фолкстон, что в графстве Кент (Великобритания) еще 15 лет. Местные жители сразу рассказали новым соседям, что этот дом каким-то образом может быть связан со Второй мировой войной. Одни предполагали, что на территории есть бомбоубежища или бункер, а другие – рассказывали о "сокровищах".

Супруги не обращали внимания на рассказы местных, пока не оказались на карантине. От скуки Ребекка вместе с мужем решила осмотреть задний сад. Когда они подняли одну из плит, то увидели вход в тоннель.

Когда Ребекка вошла в туннель, то была невероятно поражена – она увидела бомбоубежище длиной почти в 50 метров. В укрытии было проведено освещение и когда женщина начала исследовать туннель, то обнаружила немало ловушек для крыс, а также старые бутылки и миски.

Женщина рассказала, что бомбоубежище имеет другой вход. Когда Ребекка прошла под землей почти 50 метров, то оказалась в тупике, впрочем, она убеждена – дальше должен быть еще один вход. Сейчас женщина пытается выяснить историю бомбоубежища.

Женщина нашла бомбоубежище в своем саду: смотрите видео

К слову, в старых местных газетах можно найти вырезки, о бомбоубежище, которое во времена Второй мировой войны построили волонтеры. Оно стало убежищем для 200 женщин и детей, которые прятались от бомбежек. Однако, говорится ли это об укрытии, которое обнаружила Ребекка Гобсон, пока неизвестно.