Как ведет себя влюбленный мужчина: 15 признаков, что его чувства искренние

Все мы знаем, что слова и обещания не являются признаком любви. Они могут быть ложными или произноситься в манипуляционных целях. А как тогда ведет себя по-настоящему влюбленный мужчина? На какие признаки его поведения следует обратить внимание, чтобы понять, искренни ли его чувства – читайте в нашей статье.

Влюбленный мужчина становится другим, ведь новое эмоциональное состояние влияет на его поведение и взгляды на многие вещи. Под действием чувств он может резко измениться и, например, начать совершать иррациональные, несвойственные ему поступки. Также любящий мужчина становится внимательнее к деталям, начинает изучать привычки любимой.

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У него появляется желание присутствовать каким-либо образом в жизни девушки и дарить ей знаки внимания. Если вдруг возлюбленная проигнорирует его сигналы, то у него может снова произойти резкое изменение настроения, даже до подавленного состояния.

Так как ведет себя мужчина, когда он влюблен? Психология поведения описывает следующие варианты:

встреча становится настоящим испытанием – его стеснительность сменяется неловкостью, при этом волнение доминирует;

даже самоуверенные мужчины, влюбившись, часто не могут связать двух слов, путаются, говорят глупости;

он пытается создать образ героя, демонстрируя исключительно сильные черты характера, может преувеличить свои достижения, находится в поиске любых способов самоутверждения.

кроме того, влюбленный мужчина начинает более тщательно следить за внешним видом. Как вариант, он может изменять стиль одежды, прическу, чтобы больше походить на идеал своей любимой.

Распознать искренние глубокие чувства можно и по взгляду мужчины. Влюбленность сопровождается учащенным сердцебиением, выбросом эндорфинов, в результате чего у мужчины расширяются зрачки, взгляд становится бездонным.

Распознать искренние глубокие чувства можно по невербальным признакам / Фото pickpik

Влюбленный мужчина фиксирует взгляд на лице девушки, будто желает запомнить ее образ. Также он очень пристально смотрит за реакцией избранницы на свои слова, поступки, подстраивается под ее эмоциональное состояние.

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Невербальные признаки влюбленности мужчин

Благодаря знанию психологии нашего тела можно найти неосознанные проявления чувств. Больше, чем слова, о человеке могут рассказать его жесты и мимика.

Вот ключевые невербальные признаки влюбленности:

в жестикуляции можно уловить волнение, порывистые движения;

характерная неестественная осанка и раскачивание;

во время разговора влюбленный мужчина может не смотреть любимой девушке в глаза, отводить взгляд в сторону или вниз;

попытка быть поближе, например, мужчина может положить руку на спинку ее стула;

бессознательно повторяет жесты и позу любимой женщины.

То, как ведет себя влюбленный мужчина, согласно психологии, зависит от множества факторов: возраста, темперамента и опыта.

По каким же поступкам можно понять, что мужчина действительно влюблен

пытается стать частью жизни любимой женщины. Он делает все, чтобы занять позицию молодого человека, проявляет желание познакомиться с родственниками и друзьями, хочет им понравиться;

окружает заботой, поддержкой и вниманием. Каждый мужчина заботится по-разному: кто дарит подарки, а кто пытается помогать морально. Но он непременно слушает возлюбленную и запоминает произнесенное ею, ведь ему принципиальны детали;

прислушивается к мнению своей возлюбленной. Если мужчина просит совета, значит, он доверяет и настроен серьезно;

ревнует к другим мужчинам. Но важно, чтобы это чувство не было разрушительным и не переходило в тиранию;

знакомит любимую со своими близкими. Таким образом, мужчина впускает избранницу в свой мир, демонстрируя, что готов строить серьезные отношения;

проявляет нежность и говорит о любви. Но есть исключения: не все мужчины готовы открыто говорить о своих чувствах, все индивидуально;

борется за любимую, не смотря ни на что. Не сдается, какие бы ошибки оба не допустили, не боится извиниться и простит, если неправа была женщина. Его чувства выстоят, несмотря на долгую разлуку и недоброжелателей. Но злоупотреблять терпением влюбленного мужчины не стоит;

готов пересмотреть свою точку зрения. Обычно мужчины делают это крайне неохотно, но когда они влюблены, то готовы идти на компромиссы, ведь отношения им дороже, чем самоутверждение.

Влюбленный мужчина будет всячески защищать и оберегать любимую женщину. Если он не переживает о вашем здоровье, благополучии и комфорте, то, скорее всего, не имеет к вам серьезных чувств.

Влюбленный мужчина проявляет нежность / Фото Pexels

Как проверить чувства мужчины

Если женщина сомневается в чувствах из-за своей низкой самооценки или странного поведения мужчины, то можно осторожно проверить, остались ли у него еще чувства.

Вот несколько вариантов:

Мнимое безразличие . Опоздайте на свидание или не позвоните своему избраннику несколько раз, сославшись на занятость, но знайте меру. Если он заинтересован в вас, то сам выйдет на связь, расспросит о случившемся и отнесется с пониманием.

. Опоздайте на свидание или не позвоните своему избраннику несколько раз, сославшись на занятость, но знайте меру. Если он заинтересован в вас, то сам выйдет на связь, расспросит о случившемся и отнесется с пониманием. Анализируйте его поведение . Обратите внимание, проявляет ли он заботу и ласку к вам на людях, стремится ли нечаянно прикоснуться или обнять?

. Обратите внимание, проявляет ли он заботу и ласку к вам на людях, стремится ли нечаянно прикоснуться или обнять? Проверка в полевых условиях. В случае сложной жизненной ситуации или болезни можно этим воспользоваться и проверить чувства избранника, но специально притворяться не стоит. Влюбленный мужчина будет искренне заботиться о вас, проявит максимум внимания и сделает все возможное, чтобы помочь как-нибудь решить проблему.

Не устраивайте экстремальных проверок, ведь у всех людей разный уровень проявления любви и не все готовы жертвовать своей жизнью. Также не стоит проверять чувства мужчины с помощью ревности, это может быть опасно. И не думайте привлекать к своим проверкам подруг. В итоге останетесь и без подруги, и без любимого.

Чтобы понять чувства мужчины, не нужно плести хитроумных интриг и разыгрывать представление, просто внимательно анализируйте его поведение.

Как ведет себя невлюбленный мужчина:

он говорит об этом прямо или косвенно. Могут звучать подобные фразы: "Ты только в меня не влюбись", "Я уже отлюбил свое и не смогу полюбить", "Я испытываю к тебе самые нежные чувства".

он изменяет. Обычно если мужчина влюблен, то он даже и не смотрит на других. Есть исключения, но в таком случае мужчины прямо говорят о своей любви ко многим женщинам и даже сразу предлагают свободные отношения.

для него это только секс. Если уже полгода отношения без обязательств не переходят на следующий уровень развития, стоит задуматься. К сожалению, нередко женщины думают, что они находятся в отношениях, в то время как их избранники так совсем не считают.

не звонит. Если мужчина постоянно не находит времени, чтобы поинтересоваться своей любимой, не стоит оправдывать его занятостью или забывчивостью. Он просто не хочет, а значит, вы ему не нужны.

не сдерживает обещаний. Когда мужчина регулярно забывает свои обещания, значит женщина ему не важна настолько, чтобы превратить слова в поступки.

не делает предложение. Когда мужчина игнорирует все намеки создать официальную семью, скорее всего ему просто удобно жить вместе и его держит рядом лишь привычка.

секс ему стал неинтересен. Когда мужчину вместо интима начали больше интересовать: друзья, работа, компьютерные игры или он постоянно плохо себя чувствует (без подтвержденного диагноза), возможно, его любовь угасла.

концентрируется на недостатках. Он не прощает женщине никаких ошибок, может критиковать ее внешний вид, говорить оскорбительные вещи, сравнивать с другими.

Невербальные признаки отсутствия чувств:

отворачивается, не хочет говорить или избегает взгляда.

рассеянное внимание, нет прежнего интереса к женщине, ее рассказам, шуткам и т.д.

избегает близости, любых прикосновений, поцелуи стают маленькими и формальными.

скрещивает руки и ноги, неуверенно разговаривает.

ведет себя невежливо, отказывается пройтись обнявшись или не открывает перед женщиной дверь, как раньше.

Если чувствуется отсутствие любви, то из таких отношений следует уходить, ведь глубокие чувства не появятся по привычке.