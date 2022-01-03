Як поводиться закоханий чоловік: 15 ознак, що його почуття щирі

Усі ми знаємо, що слова та обіцянки не є ознакою любові. Вони можуть бути неправдивими або вимовлятися в маніпулятивною метою. А як тоді поводиться по-справжньому закоханий чоловік? На які ознаки його поведінки варто звернути увагу, щоб зрозуміти, чи щирі почуття – читайте в матеріалі.

Закоханий чоловік стає іншим, адже новий емоційний стан впливає на його поведінку і погляди на багато речей. Під дією почуттів він може різко змінитися і, наприклад, почати здійснювати ірраціональні, невластиві йому вчинки. Також він стає більш уважним до деталей, вивчає звички коханої.

Цікаво Створення історії: у SHABO презентували унікальну колекцію Iukuridze Family Wine Heritage

І хоч кожен чоловік по-різному проявляє свої почуття, психологія поведінки описує закоханість так:

зустріч стає справжнім випробуванням – його сором’язливість змінюється незграбністю, при цьому хвилювання домінує;

навіть самовпевнені чоловіки, закохавшись, часто не можуть зв'язати двох слів, плутаються, говорять дурниці;

він намагається створити образ героя, демонструючи винятково сильні риси характеру, може перебільшити свої досягнення, знаходиться у пошуку будь-яких способів самоствердження.

Крім того, закоханий чоловік починає ретельніше стежити за зовнішнім виглядом. Як варіант, він змінює стиль одягу, зачіску, щоб більше бути схожим на ідеал своєї коханої.

Розпізнати щирі глибокі почуття можна і за поглядом чоловіка. Закоханість супроводжується прискореним серцебиттям, викидом ендорфінів, в результаті чого у людини розширюються зіниці, погляд стає бездонним.

Розпізнати щирі глибокі почуття можна за невербальними ознаками / Фото pickpik

Закоханий чоловік фіксує погляд на обличчі дівчини, наче бажає запам'ятати її образ. Також він вкрай уважно стежить за реакцією обраниці на свої слова, вчинки, підлаштовується під її емоційний стан.

Невербальні ознаки закоханості чоловіків

Завдяки знанню психології нашого тіла можна визначити неусвідомлені прояви почуттів. Більше ніж слова, про людину можуть розповісти її жести та міміка.

Ось ключові невербальні ознаки закоханості:

у жестикуляції можна вловити хвилювання, рвучкі рухи;

характерна неприродна постава та розгойдування;

під час розмови закоханий чоловік може не дивитися коханій дівчині в очі, відводити погляд убік або донизу;

намагання бути ближче, наприклад, чоловік може покласти руку на спинку її стільця;

несвідомо повторює жести та позу коханої жінки.

Те, як поводиться закоханий чоловік, згідно з психологією, залежить від безлічі факторів – віку, темпераменту та досвіду.

За якими ж вчинками можна зрозуміти, що чоловік дійсно закоханий

намагається стати частиною життя коханої жінки. Він робить все, щоб зайняти позицію хлопця чи чоловіка, проявляє бажання познайомитися з родичами та друзями, хоче їм сподобатися;

оточує турботою, підтримкою й увагою. Кожен чоловік піклується по-різному: хтось дарує подарунки, а хтось намагається допомагати морально. Але він обов'язково слухає кохану і запам'ятовує сказане нею, адже йому важливі деталі;

прислухається до думки своєї коханої. Якщо чоловік просить поради, це означає, що він довіряє і налаштований серйозно;

ревнує до інших чоловіків. Але важливо, щоб це почуття не було руйнівним та не переходило у тиранію;

знайомить кохану зі своїми близькими. У такий спосіб чоловік впускає обраницю у свій світ, демонструючи, що готовий будувати серйозні стосунки;

проявляє ніжність і говорить про любов. Але є винятки: не всі чоловіки готові відкрито говорити про свої почуття, все індивідуально;

бореться за кохану, не дивлячись ні на що. Не здається, які б помилки обидва не допустили, не боїться попросити вибачення і пробачить, якщо неправою була жінка. Його почуття вистоять, незважаючи на довгу розлуку і недоброзичливців. Але зловживати терпінням закоханого чоловіка не варто;

готовий переглянути свою точку зору. Зазвичай чоловіки роблять це вкрай неохоче, але, коли вони закохані, то готові йти на розумні компроміси, адже стосунки їм дорожчі, ніж самоствердження.

Закоханий чоловік буде всіляко захищати та оберігати кохану жінку. Якщо він не переживає про ваше здоров'я, добробут і комфорт, то, швидше за все, не має до вас серйозних почуттів.



Закоханий чоловік проявляє ніжність / Фото Pexels

Як перевірити почуття чоловіка

Якщо жінка сумнівається в почуттях через свою низьку самооцінку або дивну поведінку чоловіка, то можна обережно перевірити, чи залишилися у нього ще почуття.

Ось кілька варіантів:

Удавана байдужість . Спізніться на побачення або не подзвоніть своєму обранцеві кілька разів, пославшись на зайнятість, але знайте міру. Якщо він зацікавлений у вас, то сам вийде на зв'язок, розпитає про те, що трапилося й поставиться з розумінням.

. Спізніться на побачення або не подзвоніть своєму обранцеві кілька разів, пославшись на зайнятість, але знайте міру. Якщо він зацікавлений у вас, то сам вийде на зв'язок, розпитає про те, що трапилося й поставиться з розумінням. Аналізуйте його поведінку . Зверніть увагу, чи проявляє він турботу і ніжність щодо вас на людях, чи прагне ненароком доторкнутися або обійняти?

. Зверніть увагу, чи проявляє він турботу і ніжність щодо вас на людях, чи прагне ненароком доторкнутися або обійняти? Перевірка в польових умовах. У разі складної життєвої ситуації або хвороби можна цим скористатися і перевірити почуття обранця, але спеціально прикидатися не варто. Закоханий чоловік буде щиро дбати про вас, проявить максимум уваги та зробить все можливе, щоб допомогти якось розв'язати проблему.

Не влаштовуйте екстремальних перевірок, адже у всіх людей різний рівень прояву любові й не всі готові жертвувати своїм життям. Також не варто перевіряти почуття чоловіка за допомогою ревнощів, це може бути небезпечно. І не думайте залучати до своїх перевірок подруг. У підсумку залишитеся і без подруги, і без коханого.

Щоб зрозуміти почуття чоловіка, не потрібно плести хитромудрих інтриг і розігрувати вистави, просто уважно аналізуйте його поведінку.

Як поводиться не закоханий чоловік:

він говорить про це прямо або побічно. Можуть звучати подібні фрази: "Ти тільки в мене не закохайся", "Я вже відлюбив своє і не зможу закохатись", "Я відчуваю до тебе найніжніші почуття" тощо;

він зраджує. Зазвичай, якщо чоловік закоханий, то він навіть і не дивиться на інших. Є винятки, але в такому випадку чоловіки прямо говорять про свою любов до багатьох жінок і навіть відразу пропонують вільні стосунки;

для нього це тільки секс. Якщо вже пів року стосунки без зобов'язань не переходять на наступний рівень розвитку, то варто задуматися. На жаль, нерідко жінки думають, що вони перебувають у стосунках, тоді як їхні обранці так зовсім не вважають;

не дзвонить. Якщо чоловік постійно не знаходить часу, щоб поцікавитися своєю коханою, не варто виправдовувати його зайнятістю або забудькуватістю. Він просто не хоче, а отже, ви йому не потрібні;

не стримує обіцянок. Коли чоловік регулярно забуває свої обіцянки, це означає, що жінка йому не важлива настільки, щоб перетворити слова на вчинки;

не робить пропозиції. Коли чоловік ігнорує всі натяки створити офіційну сім'ю, швидше за все, йому просто зручно жити разом і його тримає поруч лише звичка;

секс йому став нецікавий. Коли чоловіка замість інтиму почали більше цікавити друзі, робота, комп'ютерні ігри або він постійно погано почувається (без підтвердженого діагнозу), можливо, його любов згасла;

концентрується на недоліках. Він не прощає жінці ніяких помилок, може критикувати її зовнішній вигляд, говорити образливі речі, порівнювати з іншими.

Невербальні ознаки відсутності почуттів:

відвертається, не хоче говорити або уникає погляду;

розсіяна увага, немає колишнього інтересу до жінки, її розповідей, жартів тощо;

уникає близькості, будь-яких дотиків, поцілунки стають короткими й формальними;

схрещує руки та ноги, невпевнено розмовляє;

поводиться неввічливо, відмовляється пройтися обійнявшись або не відчиняє перед жінкою двері, як раніше.

Якщо відчувається відсутність любові, то такі стосунки варто завершувати, адже глибокі почуття не з'являться зі звички.