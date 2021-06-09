Вьетнамская художница тату прикрывает рубцы произведениями искусства

Татуировки – это не просто искусство, за каждым из них скрывается история его владельца. Вьетнамская мастерица бодиарта помогает женщинам замаскировать их болезненные воспоминания, которые оставили по себе рубцы на их теле.

На месте шрамов от хирургических вмешательств, родов или ожогов появляются настоящие произведения искусства. Каждый дизайн выбран так, чтобы идеально вписаться там, где когда-то был неприглядный изгиб кожи.

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Художница уверена, что своими работами она позволяет каждой женщине снова почувствовать себя красивой и стать увереннее.

Каждая женщина прекрасна. Я не хочу, чтобы они боролись со своими шрамами,

– сказала мастерица бодиарта.

О мастере

Настоящее имя мастерицы Тран Тхи Бич Нгок , хотя в сообществе татуировок она больше известна как Ngoc Like Tattoo.

, хотя в сообществе татуировок она больше известна как Ngoc Like Tattoo. Девушка проживает во вьетнамской столице Ханое, а бодиартом занялась с 19 лет .

. И хотя Ngoc окончила факультет изобразительного искусства Ханойского университета театра и кино, все же она решила пойти по пути татуировки, чтобы прикрывать шрамы.

Но несмотря на свою занятость, девушка готовится к защите магистерской диссертации по кино и телевидению в школе.



Мастер тату, известная как Ngoc Like Tattoo / Фото Ngoc Like Tattoo

Татуировки на шрамах

По словам девушки, делать татуировки на шрамах значительно сложнее, чем обычные, ведь первым делом нужно создать такой эскиз, который бы соответствовал форме рубца. Кроме того, сам процесс биения также требует больше труда.

Лечение души

Большинство клиентов Ngoc – женщины. За каждым их шрамом скрывается печальная история и боль, от которой они хотят избавиться.

Мастер видела много случаев горизонтального и вертикального кесарева сечения, плотные растяжки после беременности или несчастные случаи с бесплодием.

Ngoc говорит, что это заставляет женщин испытывать большую физическую и психическую травму. Украшая старые шрамы, они будто начинают жизнь с новой главы. Это как способ освободить свою душу и мысли от барьеров прошлого, резюмирует мастер бодиарта.

Работы Ngoc заслуживают особого внимания еще потому, что долгое время во Вьетнаме к тату относились очень предвзято.

Я надеюсь, что наши истории могут дать людям новый взгляд на искусство татуировки. О том, что это не только поверхностная, но и духовная целительная сила. Я чрезвычайно обрадована тем, что я могу помочь уменьшить клеймо татуировки во Вьетнаме, а также вдохновить так много людей, которые борются со шрамами, чтобы подняться, взять на себя ответственность, закрыть свои раны значимым произведением искусства и жить счастливой жизнью, на которую все мы заслуживаем,

– написала она в своем фейсбуке.



Тату скрывает рубец на шее / Фото Ngoc Like Tattoo



Бодиарт на ноге / Фото Ngoc Like Tattoo



Тату на руке / Фото Ngoc Like Tattoo



Закрытый шрам на шее / Фото Ngoc Like Tattoo



Нежный цветок / Фото Ngoc Like Tattoo



Цветы вместо рубца / Фото Ngoc Like Tattoo



Скрытый шрам на плече / Фото Ngoc Like Tattoo



Тату коня / Фото Ngoc Like Tattoo