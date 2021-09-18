Винтажная одежда и весь дом: пара живет полностью в стиле 30-х годов – яркие фото

Молодая пара перенеслась в прошлое и живет, будто в первой половине прошлого века. Они не гонятся за современными трендами, ведь одеваются прямо как их предки в 30-х годах, а еще – живут в доме и водят машину в ретро-стиле.

Любители винтажных вещей, британцы Рут Шелли и Роберт Естманн, недавно обручились. Интересно было бы взглянуть на свадьбу молодоженов, которые просто одержимы стилем 30-х годов! Молодые люди выкладывают в инстаграм стильные фото, на которых они предстают будто из совсем другой эпохи.

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Откуда взялась такая любовь к винтажу

Роберт признался, что любил разные старинные вещи с детства. На это повлияли его родные: "Моя мама собирала много антиквариата, поэтому я считаю, что от нее перенял такую любовь. Я также люблю старые фильмы, смотрел их вместе с бабушкой", – вспоминает парень

Фото инстаграм Роберта Естманна

Фото инстаграм Рут Шелли

Сейчас же он часто ходит в музей и на различные выставки, чтобы изучать историю страны. А в такой старинной одежде он чувствует себя наиболее комфортно.

Рут же пришла к стилю 30-х годов немного другим путем. Девушка призналась, что всегда была пухленькой и ей всегда казалось, что современная одежда и макияж ей не подходит. Однако однажды она попробовала стиль совсем другой эпохи с прошлого века и поняла – это ее:

Я попробовала накраситься в стиле 1940-х годов на одном мероприятии. Мне очень понравилось, как это выглядит на мне! С тех пор я начала постепенно краситься, одеваться и укладывать волосы в ретро-стиле,

– рассказывает девушка

Фото инстаграм Рут Шелли

Фото инстаграм Рут Шелли

На вопрос о том, где же влюбленные находят столько красивой винтажной одежды, вместе ответили: ищут его везде, где только можно. Специализированные онлайн-магазины, где перепродают одежду в ретро-стиле, и маленькие магазинчики с оригинальной винтажной одеждой почти стали их домом.

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Кроме того, они часто ищут что-то интересное в киосках на различных фестивалях, в благотворительных лавочках или просто покупают вещи у людей, которым такие сокровища достались по наследству, однако они им не нужны: "Я получила одну из моих любимых ювелирных украшений от милой леди, которая унаследовала ее от матери ", – с восторгом вспоминает Рут.

Фото инстаграм Рут Шелли

Фото инстаграм Рут Шелли

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Как реагируют на них прохожие

Такой яркий стиль обрученной пары, конечно, привлекает внимание людей вокруг. Они признались, что преимущественно люди относятся к их стилю очень положительно и даже просят сфотографироваться:

Время от времени дети на улице или в автобусе спрашивают меня, иду ли я на бал. Я говорю, что да, и мне очень приятно смотреть на их восторженные маленькие лица,

– говорит Рут

Негативная реакция или даже агрессия в их сторону встречается, но крайне редко. Большинство людей отмечают, что Рут и Роберт выглядят очень стильно.

Фото инстаграм Рут Шелли

Фото инстаграм Рут Шелли

Фото инстаграм Рут Шелли

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Фото инстаграм Рут Шелли

Фото инстаграм Рут Шелли