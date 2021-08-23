Вот догадались: 10 людей, которые сделали реально смешной подарок

Эти люди решили удивить своих родных и друзей нестандартными подарками. Возможно, эти презенты не являются сильно полезными и практичными, зато они очень смешные!

По крайней мере именинники точно получили много положительных эмоций после таких подарков. Хотя, будем честными, трудно догадаться, как люди вообще додумались до таких идей. Особенно парень, который подарил картонную копию Николаса Кейджа...

Интересно Итальянцы выбирают украинское: коньяки Украины открыли новое экспортное направление

Дедушке подарили такую ​​же рубашку, в которой он был одет

Фото Reddit

Муж подарил жене шторку для душа с моментом из фильма "Парк Юрского периода". Жене не понравилось

Фото Reddit

"Это подарил парень, который мне нравится". Надпись: "Лучший друг на свете"

Фото Reddit

"Друзья прислали подарок по почте"

Фото Reddit

Сестра подарила брату футболку с надписью "Люди, которые терпят меня каждый день... Они настоящие герои"

Фото Reddit

Просто картонная копия Николаса Кейджа, которую подарили другу на новоселье

Фото Reddit

Сестра подарила это брату на Рождество

Фото Reddit

"Решили с парнем сделать подарки друг другу своими руками"

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно

Фото Reddit

Жена тайно фотографировала мужа, пока он спал, чтобы подарить такую ​​коллекцию

Фото Reddit

Подарок для друга-вегетарианца

Фото Reddit