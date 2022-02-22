Вот натворили: 10 случаев, когда соседи сделали неприятный "сюрприз"

22 февраля 2022 , 20:09
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Источник:

Reddit

Не всем везет с соседями. Иногда рядом живут настолько специфические люди, что хочется поскорее оттуда переселиться.

Пользователи Reddit опубликовали фотографии довольно досадных, но забавных выходок, которые сделали их соседи. Таких сюрпризов никто не ожидал.

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Упс...

Фото reddit 

"Сосед выбрасывает мусор только тогда, когда ему напомнят"

Фото reddit

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Фото reddit

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Фото reddit

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Фото reddit

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Фото reddit

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Фото reddit

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Фото reddit

Соседи окрашивали забор

Фото reddit

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Фото reddit

 

 

Автор: Петро Синєокий