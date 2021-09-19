Вот незадача: женщина чуть не сожгла дом из-за секс-игрушки
Источник:Reddit
Если вы пользуетесь секс-игрушками – никогда не забывайте о технике безопасности. Американка утверждает, что у нее едва не случился пожар из-за ее забывчивости.
О своем довольно неприятном инциденте авторка рассказала на развлекательном ресурсе Reddit. Женщина пользовалась секс-игрушкой несколько недель назад и забыла полностью ее выключить: там хватало одного прикосновения, чтобы она снова начала работать.
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Устройство так и лежало на кровати в течение нескольких недель, пока не произошла неприятность. Автор вообще забыла об игрушке.
Прошлой ночью я перебрала с алкоголем и во время сна коснулась игрушки, от чего она включилась. Утром все полностью растаяло, и моя квартира пахла горелым пластиком, – вспоминает авторка.
Женщина вообще забыла, что на кровати была секс-игрушка / Фото Unsplash
По мнению женщины, еще буквально несколько минут – и в доме случился бы пожар. Ей просто повезло, что она вовремя проснулась от неприятного запаха пластика.
"Мораль этой истории – всегда выключайте секс-игрушки", – утверждает женщина.Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.
Пользователи Reddit посоветовали авторке обратиться в компанию, которая выпустила эту игрушку. Но не все согласились с этим советом:
- Вам обязательно следует обратиться в службу поддержки компании, от которой вы получили игрушку. Это очень опасно и не соответствует стандартам безопасности. Эти вещи должны быть заранее протестированы, чтобы гарантировать безопасность использования. Не похоже, что это устройство прошло тестирование. Возможно, вам даже удастся вернуть деньги.
- Это плохой совет. Даже у таких устройств есть рабочий цикл, который указывают в инструкции. Думаю, что игрушку нельзя оставлять включенной дольше 25 минут. Никогда не понимал, почему они должны писать о таких вещах, пока не увидел ваш комментарий. Многие предметы в нашей жизни имеют определенный рабочий цикл, обратите на это внимание.