Вот незадача: женщина чуть не сожгла дом из-за секс-игрушки

Если вы пользуетесь секс-игрушками – никогда не забывайте о технике безопасности. Американка утверждает, что у нее едва не случился пожар из-за ее забывчивости.

О своем довольно неприятном инциденте авторка рассказала на развлекательном ресурсе Reddit. Женщина пользовалась секс-игрушкой несколько недель назад и забыла полностью ее выключить: там хватало одного прикосновения, чтобы она снова начала работать.

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Устройство так и лежало на кровати в течение нескольких недель, пока не произошла неприятность. Автор вообще забыла об игрушке.

Прошлой ночью я перебрала с алкоголем и во время сна коснулась игрушки, от чего она включилась. Утром все полностью растаяло, и моя квартира пахла горелым пластиком, – вспоминает авторка.

Женщина вообще забыла, что на кровати была секс-игрушка / Фото Unsplash

По мнению женщины, еще буквально несколько минут – и в доме случился бы пожар. Ей просто повезло, что она вовремя проснулась от неприятного запаха пластика.

"Мораль этой истории – всегда выключайте секс-игрушки", – утверждает женщина.

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Пользователи Reddit посоветовали авторке обратиться в компанию, которая выпустила эту игрушку. Но не все согласились с этим советом: