Вот семейка: папа невесты чуть не подрался с ее отчимом перед свадьбой

Отец невесты был готов избить ее отчима, если тот проведет молодую к алтарю. Проблему с трудом удалось решить: атмосфера была очень напряженной.

Иногда взрослые могут вести себя как дети. Так случилось с одной американки, которая просто хотела спокойную и волшебную свадьбу. Однако отец и его отчим устроили настоящий цирк перед праздником. Девушка анонимно поделилась историей со свадебным фотографом Эрикой, которая рассказала все в своем тиктоке joyshotsphotography.

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Отец собирался сразиться с отчимом

Невеста как раз думала, кто же проведет ее к алтарю на празднике. Девушка хорошо общается как с отцом, так и со своим отчимом. Но все же она выбрала последнего. С этого момента начались неприятные ситуации.

Невеста также уточнила, что почти все детство провела вместе с отчимом и мамой.

Мои родители развелись. Они уже много лет не разговаривают вне суда. Я выросла с мамой и не общалась с папой, пока не стала взрослой. Поэтому понятно, что я была ближе к отчиму. Я пригласила отца, но попросила, чтобы отчим провел меня к алтарю, – рассказывает невеста.

Как только отец узнал эту новость, то отказался идти на свадьбу. А еще пообещал, что обязательно подерется с отчимом. Тогда же невеста предложила обоим пройтись с ней к алтарю. И отец, и отчим тоже были категорически против.

Отец угрожал побить отчима, если тот будет вести невесту к алтарю / Фото Unsplash

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Потом возник другой вариант: невеста предложила отцу провести ее на свадьбе. Но нет! На этот раз разозлился отчим. Он пригрозил, что в таком случае ни он, ни мама не придут на праздник.

Ситуация казалась немного абсурдной, но невеста смогла выкрутиться. Она попросила родного брата провести ее к алтарю. Он не устраивал никаких истерик и просто согласился это сделать.