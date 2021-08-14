Вот так неудача: 15 случаев, когда людям забавно не повезло – фото

Иногда в жизни случаются настолько непонятные неудачи, что просто не понимаешь, как это вообще могло произойти. Печально, но одновременно хочется смеяться из-за своего провала.

От случайной неудачи никто не застрахован. Если она таки случилась – не надо на этом зацикливаться. Герои нашей подборки посмеялись со своих забавных провалов и просто выбросили их из головы. Хотя неудачи у них были не слишком приятными.

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И такое бывает

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