Вот так неудача: 15 случаев, когда людям забавно не повезло – фото
١٤ августа ٢٠٢١ , ٢١:٢٩Читати новину українською
Источник:Reddit
Иногда в жизни случаются настолько непонятные неудачи, что просто не понимаешь, как это вообще могло произойти. Печально, но одновременно хочется смеяться из-за своего провала.
От случайной неудачи никто не застрахован. Если она таки случилась – не надо на этом зацикливаться. Герои нашей подборки посмеялись со своих забавных провалов и просто выбросили их из головы. Хотя неудачи у них были не слишком приятными.
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