Вот удивили: 10 ресторанов, которые поразили людей интересными "изюминками"
Источник:Reddit
Согласитесь, рестораны и кафе сейчас почти на каждом шагу. Конкуренция огромна, поэтому приходится завоевывать внимание клиента не только через вкусные блюда, но и с помощью разных "плюшек".
Пользователи развлекательного портала Reddit поделились самыми интересными изюминками, которые они видели в разных заведениях питания. В этой подборке многое особенного: от оригинального декора – до интересных решений, которые мало где увидишь.
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И перекусить, и в шахматы сыграть
Фото reddit bradbrad247
Автомат с игрушками в детском зале ресторана. Если он не вытащит игрушку, то вернет деньги
Фото reddit grondboontjiebotter
Интересно, сколько карандашей они использовали?
Фото reddit sweetishfish53
Котик-официант
Фото reddit k2yip
Кафе, в котором напитки наливают в баночку. Если вы возвращаете ее, то дают скидку
Фото reddit NelyafinweMaitimo
Маленькая копия тайского ресторанчика в этом же ресторанчике
Фото reddit D3mPugs
Если выпадет белая жвачка, то выигрываете молочный коктейль
Фото reddit dreamfinderepcot16
В этом ресторане морской кухни можно посмотреть на океан через люк.
Фото reddit ostrich_fondlerer
Секретное меню "для своих"
Фото reddit CommaHorrorЧто может быть лучше спонтанной вечеринки с лучшими друзьями? Драйвовая музыка, зажигательные танцы и игристое от SHABO, которое искрится в бокале – и невероятный праздничное настроение обеспечено! Выбирай игристое на любой вкус в интернет-магазине SHABO.
Какой милый дизайн!
Фото reddit ZaphodTheNothingth