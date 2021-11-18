Вот удивили: 10 ресторанов, которые поразили людей интересными "изюминками"

Согласитесь, рестораны и кафе сейчас почти на каждом шагу. Конкуренция огромна, поэтому приходится завоевывать внимание клиента не только через вкусные блюда, но и с помощью разных "плюшек".

Пользователи развлекательного портала Reddit поделились самыми интересными изюминками, которые они видели в разных заведениях питания. В этой подборке многое особенного: от оригинального декора – до интересных решений, которые мало где увидишь.

Интересно Награда ко Дню винодела: SHABO стала "Выбором потребителя 2021"

И перекусить, и в шахматы сыграть

Фото reddit bradbrad247

Автомат с игрушками в детском зале ресторана. Если он не вытащит игрушку, то вернет деньги

Фото reddit grondboontjiebotter

Интересно, сколько карандашей они использовали?

Фото reddit sweetishfish53

Котик-официант

Фото reddit k2yip

Кафе, в котором напитки наливают в баночку. Если вы возвращаете ее, то дают скидку

Фото reddit NelyafinweMaitimo

Маленькая копия тайского ресторанчика в этом же ресторанчике

Фото reddit D3mPugs

Если выпадет белая жвачка, то выигрываете молочный коктейль

Фото reddit dreamfinderepcot16

В этом ресторане морской кухни можно посмотреть на океан через люк.

Фото reddit ostrich_fondlerer

Секретное меню "для своих"

Фото reddit CommaHorror

Какой милый дизайн!

Что может быть лучше спонтанной вечеринки с лучшими друзьями? Драйвовая музыка, зажигательные танцы и игристое от SHABO, которое искрится в бокале – и невероятный праздничное настроение обеспечено! Выбирай игристое на любой вкус в

Фото reddit ZaphodTheNothingth