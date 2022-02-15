Всегда трезвые: звезды Голливуда, которые навсегда отказались от алкоголя

Алкоголь для многих стал неотъемлемой частью культурной жизни и приобрел историческое значение в некоторых странах: то бокал красного вина за ужином, то коктейль на вечеринке в баре.

Еще несколько лет назад те, кто воздерживался от употребления крепких напитков, часто сталкивались с множеством вопросов и неясных взглядов. Однако времена меняются и сейчас можно встретить гораздо больше людей, которые сознательно отказываются от употребления алкоголя, в частности таких инициаторов немало среди звезд Голливуда.

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Звезды Голливуда, не употребляющие алкоголь

Белла Хадид



Белла Хадид / Фото Getty Images

Американская модель Белла Хадид отказалась от алкоголя относительно недавно. Она призналась в одном из интервью, что не употребляет уже 6 месяцев. Причиной такого решения стала потеря контроля над собой и негативное влияние, которые не нравились звезде подиумов.

Я знаю, как выпивка влияет на меня. Я могу проснуться в три часа ночи с ужасной тревогой,

– призналась в интервью изданию InStyle она.

Зак Эфрон



Зак Эфрон / Фото Getty Images

Еще один актер, который решил отказаться от алкоголя в пользу баланса в жизни. Еще в далеком 2013 году Зак Эфрон попал в реабилитационный центр. С тех пор мужчина совсем не употребляет алкоголь.

Наоми Кэмпбелл



Наоми Кэмпбелл / Фото Getty Images

Секрет молодости и красоты Наоми Кэмпбелл кроется в ее здоровом образе жизни и отказе от алкоголя в частности. В 2010 году легендарная супермодель дала интервью Vogue UK, где поведала о причине такого решения.

У меня было много проблем… Среди прочего, я слишком много пила. Я присоединилась к Анонимным Алкоголикам, чтобы навсегда отказаться от алкоголя и оставаться трезвой,

– рассказала звезда.

Брэдли Купер



Брэдли Купер / Фото Getty Images

Американский актер и продюсер присоединился к когорте трезвых звезд еще много лет назад. В 2013 году он признался, что теряет свою жизнь и проживает ее небрежно из-за выпивки.

Кейт Мосс



Кейт Мосс / Фото Getty Images

Даже та, которая исторически получила статус тусовницы в 1990-х, смогла наотрез отказаться от алкоголя. Известная модель переосмыслила свою жизнь и поняла, что пора оставлять в прошлом вредные привычки.

Фаррелл Уильямс



Фаррелл Уильямс / Фото из открытых источников

Самый продолжительный безалкогольный перерыв в своей жизни выдерживает Фаррелл Уильямс минимум с 2004 года. Музыкальный продюсер, рэпер и дизайнер однажды сказал "Алкоголь – не для меня".

Кристин Дэвис



Кристин Дэвис / Фото Getty Images

Кристин Дэвис пришлось сделать исторический в ее жизни выбор: алкоголь или карьера. Сочетать эти два понятия звезда сериала "Секс в большом городе" не смогла. Она это поняла, когда несколько раз с похмелья появилась в уроках актерского мастерства.

Ева Мендес



Ева Мендес / Фото Getty Images

Эта актриса в 2008 году попала на реабилитацию и после этого отказалась от употребления алкоголя.

Я горжусь людьми, у которых хватает решимости и бесстрашия, чтобы столкнуться лицом к лицу со своими демонами и избавиться от них,

– рассказала Мендес.

Джерард Батлер



Джерард Батлер / Фото Getty Images

Американский киноактер Джерард Батлер долго шел к своей цели – отказу от алкоголя. Он злоупотреблял крепкими напитками, но уже более 20 лет воздерживается от выпивки.

Роберт Дауни – младший



Роберт Дауни – младший / Фото Getty Images

Роберт Дауни давно запятнал свою репутацию алкоголем. Однако впоследствии в 2004 году он решил навсегда изменить свою жизнь и отказаться от выпивки. С тех пор в жизни актера было много побед и никакого алкоголя. Он смог возродить свой имидж и закрепить за собой статус одного из самых популярных артистов в мире.