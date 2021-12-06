Встречается с мужем, чтобы отомстить бывшему: женщина ненавидит себя из-за этого

Женщина узнала о романе мужа, выгнала его, а потом подумала отомстить.

Она до сих пор любит своего мужа, но не может избавиться от обиды. Именно поэтому женщина подумала о взаимной измене.

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Встречается с другим ради мести

Совсем недавно женщина узнала, что ее муж изменяет ей с другой. Она была очень взбешена, поэтому захотела разорвать отношения, даже несмотря на то, что любила его. Мужчина в свою очередь также умолял женщину остаться и дать ему еще один шанс.

Я сошла с ума и сначала выбросила его, но он закончил роман, был полон угрызений совести и умолял о еще одном шансе,

– рассказывает она.

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Женщина решила отомстить / Фото Unsplash

Тогда женщина подумала отомстить, познакомилась с мужчиной в Интернете и захотела встретиться. Это еще больше усложнило ситуацию, ведь теперь она чувствует себя хуже.

Секс отличный, но я его не люблю, и мне плохо, потому что я знаю, что делаю это, чтобы нанести вред своему мужу,

– делится женщина.

Эксперт Колин Нолан рекомендует женщине покончить с этим беспорядком в жизни и решить, что для нее важно. К тому же нужно быть честной со своим мужем по поводу внебрачных махинаций. Можно провести терапию и выяснить, почему это происходило, чего не хватало. Это не гарантирует спасения отношений, но вы точно будете знать, что пошло не так.