Купить духи в интернете, казалось бы, очень рискованный замысел, потому что не знаешь, угадаешь ли с ароматом. Однако есть некоторые подсказки, которые могут помочь с этим.

Дизайнер ароматов с более чем 20-летним стажем Иоганна Монанге поделилась некоторыми секретами парфюмерии. Вот на что она рекомендует обращать внимание, выбирая запах в интернете.

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Сильные ароматы

По словам Монанге, сильные ароматы включают:

янтарь;

ваниль;

пралине;

все восточные и животные ноты;

пудровые ноты, такие как кумарин и цветочная тубероза;

древесные ноты, в частности уд и пачули.

Если вам не нравятся тяжелые ароматы, то вам следует избегать смеси этих сильных нот. Но если они объединены с более легкими, свежими ароматами, такими как бергамот, зелень, озоновые и мягкие цветочные ноты, эти духи не будут слишком перегруженными.



Тяжелые запахи / Фото unsplash

Свежие ароматы

Свежие ароматы имеют цитрусовые нотки, в частности, бергамот, лайм, лимон, апельсин и грейпфрут. Имбирь для этого также прекрасно подходит, говорит Монанге. Также вы можете обратить внимание на духи, которые имеют в своем составе инжир и ландыш. Они так же вносят много свежести.

Еще одно знаковое семейство свежести – это озоничное или морское. Синтетические ноты, такие как калоне или флоралозон, очень свежие и мощные, и они вносят аромат свежего набережного бриза,

– добавляет Монанге.

Последней семьей, которая славится свежестью, является альдегид. Самая известная ее молекула – C12 (MNA), которая содержится в Chanel №5. Этот запах действительно металлический и холодный и поднимает тяжелые формулы, создавая прекрасную свежую гармонию.



Свежие ароматы / Фото unsplash

Сладкие ароматы

Наиболее знаковым и любимым является запах ванили. Она создает мягкий сладковатый запах, присутствующий во многих духах. Также сладкие ароматы обеспечивает корица, которая придает оттенок электрической сладости, и гурманские ноты, такие как Veltol или етилмальталь, которые пахнут карамелью.

Это одна из самых успешных парфюмерных семей. Все ее любят, и это вызывает привыкание в нашем мозгу – чем больше вы чувствуете запах, тем больше вам нравится,

– говорит Монанге.



Сладкие запахи / Фото unsplash

Лактонные ноты, которые содержатся в таких фруктах, как персик, абрикос и кокос, предоставляют духам сливочной сладости. И наконец синтетические ноты, в частности метил антранилат, вносит сочный сладкий эффект, который есть во многих цветочно-фруктовых ароматах.

Обратите внимание на цвет духов

При покупке в интернете Иоганна Монанге также рекомендует обращать внимание на цвет духов. Это также может дать вам подсказку об аромате. Преимущественно синие оттенки – для свежести, зеленые – для естественности, а черно-золотые цвета могут представлять роскошные интенсивные ароматы.



Духи / Фото unsplash