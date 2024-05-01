Уцелели после обстрелов: в Киеве покажут уникальную коллекцию метровых писанок

30 апреля в торгово-развлекательном центре Gulliver в Киеве открыли уникальную экспозицию с метровыми писанками в рамках проекта "Писанки. Возрождение".

Что известно об этой выставке и сколько она продлится, рассказывает Life 24.

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Что можно будет увидеть на выставке

"Всеукраинский фестиваль Писанки" в Киеве берет свое начало в 2016 году с масштабного арт-проекта на Софиевской площади в Киеве. Тогда 374 художника со всей страны расписывали метровые холсты в форме яиц. Этот чрезвычайный перформанс был нацелен на поддержку и популяризацию украинских народных традиций, развитие народного искусства, изучение культуры и истории украинского народа.



Каждая писанка имеет свой рисунок / Фото "Писанки. Возрождение"

К 2020 году яиц стало почти 800. Однако в 2022 году в результате вражеского обстрела "Добропарка" в Киевской области, где находились писанки, уцелело 120 произведений, которые перевезли в более безопасную локацию на Западе Украины.



Писанки имеют уникальный стиль / Фото "Писанки. Возрождение"

В рамках же нынешней киевской выставки можно будет увидеть 50 уникальных произведений, которые удалось спасти после обстрелов. Экспозиция будет работать до 10 мая включительно, вход свободный.

Добавим, что другая часть писанок сейчас также представлена в Киево-Печерской Лавре и Музее истории города Киева.