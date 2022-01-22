За миллионы долларов: 9 самых дорогих костюмов в кино

Когда мы смотрим фильм, то не всегда задумываемся о стоимости нарядов, в которые одеты герои. Хотя даже самые простые образы действительно могут стоить миллионы.

Значительная часть бюджета этих фильмов была потрачена на одежду и аксессуары для героев. Редакция Life24 делится подборкой фильмов с самыми дорогими костюмами в истории кино.

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Фильмы с самыми дорогими костюмами

"Безумно богатые азиаты"



Фильм "Безумно богатые азиаты" / Фото из инстаграма

Режиссер фильма Джон М. Чу решил доказать состоятельность героев своего фильма не только на словах. В то время как в фильме семья богатых людей могла тратить до 30 миллионов долларов в день, на костюмы и аксессуары костюмеры тратили не меньше. Для некоторых ювелирных изделий, общая стоимость которых составляет 3 миллиона долларов, снималась отдельная охрана. В частности, многие средства из общего бюджета были потрачены на часы Paul Newman Rolex Daytona, которые стоили более 500 000 долларов.

"Дьявол Носит Prada"



Фильм "Дьявол Носит Prada" / Фото Biography

Культовый фильм, от которого сходили с ума модницы всего мира. Главный акцент в фильме был на дорогую брендовую одежду, общая стоимость которой была 1 миллион долларов. Героев одевали в шубы, которые стоят 40 тысяч долларов, и давали в руки сумочки, за 12 тысяч долларов. Больше всего повезло главной героини Миранде Пристли, которую сыграла Мерил Стрип. Она имела около 60 разных нарядов в фильме.

"Черная Пантера"



Фильм "Черная Пантера" / Фото из инстаграма

В фильме "Черная пантера" дизайнеры смогли превратить традиционные костюмы в целый культ, вдохновленный африканским искусством с племенными мотивами. В общем, костюмеры фильма смогли объединить в ленте работы ведущих дизайнеров мира, которые создаю коллекции для брендов Alexander McQueen, Balmain, Burberry и других. Съемка фильма обошлась в 200 миллионов долларов, а, по оценкам экспертов, один костюм стоил более 300 тысяч долларов.

Сплетница



Сериал "Сплетница" / Фото из инстаграммы

Сериал "Сплетница" также известен своими изысканными нарядами, которые носили главные герои. В частности, костюмер Патрисия Филд, также работавшая над созданием образов для героев фильма "Дьявол носит Prada", на этот раз одевала персонажей в брендовую одежду от Dior, Oscar de la Renta и Balenciaga. Стоимость некоторых дизайнерских сумок превышает 30 000 долларов.

"Секс в большом городе"

Еще один удачный проект Патриции Филд, "Секс в большом городе", где герои также часто кичились дизайнерскими ярлыками. Бюджет второго полнометражного фильма "Секс в большом городе" равнялся 10 миллионам долларов, при этом некоторые костюмы и аксессуары стоили 50 тысяч долларов.

"Игра престолов"

Значительная часть бюджета сериала "Игра престолов" была потрачена на костюмы героев, и это не удивительно, ведь для того чтобы воспроизвести культовую атмосферу, костюмерам пришлось изрядно поработать. Самым дорогим в сериале было свадебное платье ручной работы, украшенное цветами, которое носила Маргери.

"Завтрак у Тиффани"

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Одри Хэпберн создала целый культ своим черным платьем от Givenchy. Для того чтобы создавать невероятные образы для главной героини, костюмерам нужны были и ценные аксессуары. Впоследствии изысканное черное платье было продано на аукционе в 2006 году. Тогда его стоимость составляла 900 тысяч долларов.

"Привет Долли!"

Культовая лента 1960-х влюбляла зрителей в роскошные образы Барбары Стрейзанд. В фильме она носила золотое платье, которое в то время стоило 8 000 долларов, то есть сегодня его стоимость составляла бы более 55 000 долларов. Уникальный наряд весил 18 килограммов, был расшит 14-каратной золотой нитью и украшен кристаллами Swarovski.

"Моя очаровательная леди"

Второе платье, которое Одри Хэпберн превратила в мечту всех женщин. Хотя его первоочередная стоимость неизвестна, в 2011 году оно установило потрясающий рекорд. Платье из фильма "Моя волшебная леди" было подано на аукционе за 4,5 миллиона долларов.