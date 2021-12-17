Заказала стильное платье, а пришел костюм Аладдина: девушка разочарована покупкой онлайн
Источник:The Sun
Девушка решила себя порадовать новым платьем и заказала онлайн наряды. Она не ожидала, что превратится в героиню из сказки об Аладдине.
Блогерша из тектока решила заказать стильное приталенное миниплатье, которое продавалось со скидкой. Она заплатила 900 гривен и была разочарована.
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Девушка заказала платье и разочаровалась
Пользователь тиктока заказала платье в интернет-магазине. На фото оно выглядело просто невероятно, в фиолетовом цвете с металлическим блеском и смелыми вырезами, подчеркивающими фигуру.
Когда платье наконец-то пришло, девушка была разочарована, она написала сообщение отправителям.
Молли-Мей Хейг, объясните, что это, пожалуйста?,
– возмутилась девушка.
Девушка заказала платье и была разочарована / Скриншот с видео
Платье совсем не подходило по размеру, было слишком длинным и смешным. Это совсем иное, чем на фото. Пользователям платье напомнило наряд "джина" и они написали:
- "Это напоминает тетю Аладдина".
- "Это то, что вы получаете за скорую моду".