Заказала стильное платье, а пришел костюм Аладдина: девушка разочарована покупкой онлайн

Девушка решила себя порадовать новым платьем и заказала онлайн наряды. Она не ожидала, что превратится в героиню из сказки об Аладдине.

Блогерша из тектока решила заказать стильное приталенное миниплатье, которое продавалось со скидкой. Она заплатила 900 гривен и была разочарована.

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Девушка заказала платье и разочаровалась

Пользователь тиктока заказала платье в интернет-магазине. На фото оно выглядело просто невероятно, в фиолетовом цвете с металлическим блеском и смелыми вырезами, подчеркивающими фигуру.

Когда платье наконец-то пришло, девушка была разочарована, она написала сообщение отправителям.

Молли-Мей Хейг, объясните, что это, пожалуйста?,

– возмутилась девушка.

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Девушка заказала платье и была разочарована / Скриншот с видео

Платье совсем не подходило по размеру, было слишком длинным и смешным. Это совсем иное, чем на фото. Пользователям платье напомнило наряд "джина" и они написали: