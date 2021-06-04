Художница создает из драгоценных камней заплесневелые фруктовые скульптуры

Художница из Нью-Йорка Кэтлин Райан известна своими скульптурами гнилых фруктов и ягод. Она изображает плесень с помощью драгоценных и полудрагоценных камней, таких как аметист, кварц и мрамор.

Для создания своих масштабных скульптур Кэтлин черпает вдохновение из природных источников: вишневых садов, виноградников и полезных ископаемых из-под земной коры.

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Заполняя каждый миллиметр

Форму для своих гигантских фруктовых скульптур, диаметр которых иногда достигает 90 сантиметров, художница делает из пены. Каждый миллиметр Райан тщательно прокалывает стальными шпильками, на которых загружены бусинки или самоцветы.



Кэтлин Райан делает скульптуру лимона с плесенью / Фото galeriemagazine

Для создания ярко-красной мякоти вишни или желтой цедры лимона художница использует простые стеклянные бусины, тогда как наиболее ценные и блестящие камни предназначены для изображения плесени.



Заплесневевший лимон​ / Фото Kathleen Ryan

На изготовление одного лимона, который содержит примерно 10 тысяч бисера и камней, у Кэтлин ушло почти 2 месяца работы.

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Драгоценная плесень

Прочность и долговечность материалов непосредственно контрастируют с гниением, которое они представляют. Яркая кожура выглядывает сквозь слои плесени на раздвоенном лимоне, белый и зеленый пенициллин портит корзину вишен, а разноцветные грибки выползают из улыбающегося тыквенного фонаря.

Они не просто пышные, в них встроено ощущение упадка. Это то, что сейчас происходит в мире ... Хотя плесень - это гниение, однако это наиболее живая часть,

- говорит художница.



Скульптура лимона / Фото Kathleen Ryan



Вишни в корзине / Фото Kathleen Ryan



Плесень с драгоценных камней / Фото Kathleen Ryan



Заплесневевшие вишни / Фото Kathleen Ryan



Тыквенный фонарь / Фото Kathleen Ryan



Лимон с драгоценностями / Фото Kathleen Ryan



Груша / Фото Kathleen Ryan



Лимон, покрытий плесенью / Фото Kathleen Ryan