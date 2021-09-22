Жена "порадовала" мужа особым завтраком после ссоры: что там было

Муж явно не ожидал получить такой завтрак после небольшой ссоры с женой. Она "приготовила" всего один хлебец, где оставила тайное послание.

В семейной жизни иногда случаются конфликты. Главное их правильно решать! Например, вот так: многодетная мама Эмили попыталась намекнуть любимому, что до сих пор на него обижена. Но сделала она это довольно неожиданным образом.

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Женщина приготовила действительно "питательный" завтрак для своего любимого. Она взяла один хлебец и прожарила его в тостере. Но перед тем немного провела пальцами по мякишу, "рисуя" буквы.

Как я дала понять своему мужу, что до сих пор обижена на него, – подписала свое видео в тиктоке Эмили.

Послание к мужу / Скриншот тикток maverickmother

После прожарки на хлебушке проявились две буквы – "F" и "U". Это достаточно нецензурная аббревиатура с английского языка, которую можно упрощенно перевести как "пошел ты".

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Видео очень понравилось пользователям тиктока. Всего за несколько дней его посмотрели более 1,2 миллиона раз. Люди были в восторге от довольно смешной выходки: