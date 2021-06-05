Жена сделала пластическую операцию, чтобы поразить мужа: он подал на развод

Китаянка сделала пластическую операцию на веках, но результат получился совсем не таким, как она хотела. "Ты страшная", – ответил ее муж и хотел подать на развод.

В 2019 году жительница Китая по фамилии Джин решилась сделать операцию, чтобы сделать двойные веки. Это достаточно популярная процедура в азиатских странах, которая помогает визуально увеличить глаза и сделать их достаточно фактурными.

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Глаза женщины до операции / Фото NetEase

Операция длилась несколько часов, но закончилась не очень удачно. У женщины сильно опухли глаза и отек не ушел даже через три месяца.

Джин чувствовала себя очень разочарованно, но самый большой "сюрприз" приготовил ее муж. Он не смог смириться с таким внешним видом женщины, поэтому уже готовился к разводу. Мужчина прямо сказал, что она выглядит страшно.

Как поменялись глаза после операции / Фото NetEase

В конце концов, женщина договорилась с клиникой о бесплатной операции, где должны были исправить все недостатки. Однако даже после очередной процедуры женщина не осталась довольной: веки повисли над ресницами, а края глаз вообще немного опустились.

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Я потратила деньги, чтобы сделать глаза красивыми, а не такими страшными. В результате я становлюсь все более уродливой и уродливой. Мой муж даже хотел разойтись со мной. Он сказал, что я некрасивая, – утверждает госпожа Джин.

Глаза женщины после повторной процедуры / Фото NetEase

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Сейчас женщина требует компенсации от клиники – они должны вернуть ей около трех тысяч долларов и еще дополнительные деньги за моральную компенсацию. Впрочем, представители заведения пока отказываются это делать. Также женщина не рассказала, удалось ли ей восстановить нормальные отношения с мужем.