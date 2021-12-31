Жена шокирована: муж подарил брату на свадьбу ее украшения

Безработный мужчина не знал, что подарить родному брату на свадьбу. После долгих раздумий он украл у своей жены драгоценные украшения.

Любимая узнала все уже после того, как молодожены получили подарок. Теперь она требует, чтобы мужчина вернул ей драгоценности. Но тот отказывается это делать.

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Последние украшения, которые остались

Авторша уточнила на развлекательном ресурсе Reddit, что издавна интересуется драгоценностями. В свое время она владела огромной коллекцией украшений, которые пришлось продать из-за потери работы. Прощаться с ними было сложно, поэтому авторша решила все же сохранить один особый для нее набор из чистого золота.

С годами женщине удалось наладить ситуацию: она нашла надежную работу. В то же время ее муж вообще не работает с 2013 года. Он вполне здоров – просто не может найти работу. Поэтому авторша долгое время полностью обеспечивает семью.

Женщина не осмелилась продать любимый набор украшений / Фото Unsplash

У мужчины не было денег на подарок

Его брат жил вместе с девушкой 10 лет. Лишь недавно пара решила пожениться. Именно поэтому мужчина хотел подарить что-нибудь особенное, но были проблемы: ни соседи, ни друзья не занимали ему деньги.

Он переживал из-за этого несколько недель. А буквально недавно я увидела, что моего набора украшений нет. Позже он признался, что вручил его невесте как свадебный подарок, – рассказала авторша.

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Он убеждал, что отдаст деньги за набор украшений, когда найдет работу. Но жена отказалась в это верить и потребовала, чтобы муж забрал все украшения. После отказа прозвучал ультиматум: если за 3 дня тот не вернет драгоценности, то она перестанет его обеспечивать. Как результат – муж обиделся.

"Он сказал, что я издеваюсь над ним, угрожая перестать платить за все. Кроме того, отказался дать их контактные данные, чтобы я могла забрать украшения", – завершила историю авторша.

Пост стал популярным на Reddit: там оставили более 3,6 тысячи комментариев. Люди в большинстве своем поддержали женщину. Многие советовали просто разойтись с мужем, но сначала вернуть свои украшения.