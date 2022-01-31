Жених не пригласил на свадьбу лучшего друга: он нагло испортил предложение

Лучший друг сорвал предложение жениха, которое он планировал несколько месяцев. Парень еще и признался, что сделал это просто ради веселья.

Расстроенный жених поделился историей с пользователями ресурса Reddit. Мужчина удивлен, что его семья наоборот поддержала лучшего друга. Хотя ситуация слишком неприятная.

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Поездка в горы и неожиданная подстава

Жених хотел сделать все идеально. Он достал колечко, о котором мечтала любимая, собрал друзей и уехал в горы. Все знали об одном нюансе: девушка не должна была догадаться о предложении. К компании присоединился 27-летний Джим (вымышленное имя – Life 24), с которым жених дружит с самого детства. У него сложный характер, но автор надеялся, что все будет хорошо.

Мы очень близки. Он знал условие, что моя девушка не должна знать, что это вообще произойдет. Джим также любит вызвать реакцию у людей. Поэтому мы в прошлом удалились друг от друга. Я думал, что он вырос из этого, – объясняет жених.

Одна из подружек жениха работает фотографом. Она взяла в путешествие фотоаппарат, чтобы запечатлеть особый момент. Любимая ни о чем не подозревала, ведь та просто сказала, что хочет опробовать новую камеру.

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Накануне всего девушка заметила, как Джим рассказал невесте, что ей собираются сделать предложение.

"Он рассказал моей невесте, что я готовлю предложение и что наша подружка на самом деле не просто хочет испытать новый фотоаппарат. Любимая была разочарована и спросила, почему он портит такой сюрприз", – продолжает автор.

Как оказалось, Джим хотел увидеть реакцию невесты. А еще ему было весело, что он испортил предложение.

Джим сделал все ради веселья / Фото Unsplash

Молодожены дали второй шанс Джиму

Хотя жених считал, что все было действительно по-детски, но все же согласился и дальше общаться с другом. Но становилось только хуже: Джим испортил несколько дальнейших встреч по свадьбе, делал неуместные замечания и постоянно спрашивал "не надоест ли мне одна и та же женщина в постели".

В последний раз, когда видел его, сказал, что он ведет себя завистливо. Поэтому мы не пригласили его на свадьбу, потому что он мог бы испортить ее. На данный момент не хочу, чтобы он был частью моей жизни, – объясняет автор.

Джим же считает, что именно жених ему завидует. Ведь он "свободен и холост". Удивительно, но лучшего друга поддержала семья жениха. Родня расстроена, что из-за простого и игривого характера Джима разрушилась дружба. Впрочем, пользователи Reddit полностью поддержали автора: