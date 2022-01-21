Жених обиделся на дружбу из-за забавной шутки: что он сказал

Жених не оценил неоднозначную шутку своего дружбы на свадьбе. Парень хотел просто развеселить гостей, но в результате серьезно огорчил молодого.

О довольно неприятной ситуации дружба анонимно рассказал на развлекательном ресурсе Reddit. Он попросил пользователей оценить, насколько неуместной была шутка. Как отреагировали люди – читайте дальше на Life 24.

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Дружба легонько подколол жениха

Парень объяснил, что это была уже вторая свадьба его 36-летнего хорошего приятеля, на котором он был дружбой. Предыдущий брак распался, но на этот раз мужчина действительно обрел любовь своей жизни.

Дружба тщательно готовился к празднику: он даже специально нашел в сети легкую шутку, которая должна была немного порадовать гостей в начале свадьбы.

Жених обиделся на дружбу из-за одной шутки / Фото Unsplash

Я тоже был дружбой на его первой свадьбе. Эта шутка сильно меня развеселила, поэтому я ее добавил в свою вступительную речь. Все начиналось с этого: "Итак, с возвращением". Над этим сильно насмеялись, особенно невеста, – вспоминает дружба.

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Вроде бы все прошло нормально. Но уже посреди свадьбы жених "наехал" на своего друга. По его мнению, шутка была невероятно неуместна, и вообще это несмешно. Дружба считает, что все было вполне нормально: люди же положительно отреагировали. Тем более, что больше во время свадьбы он вообще не упоминал о предыдущем браке.

С таким мнением дружба обратился к пользователям Reddit. Люди по-разному отреагировали на эту историю: