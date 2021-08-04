Жених выгнал свою сестру со свадебной фотосессии: в чем причина

Девушка решила немного отойти от правил и одеться на свадьбу брата не по дресс-коду. Однако жениху и невесте такие выходки не понравились. Детали – в материале.

Сегодня практически на каждой свадьбе молодые определяют цветовую гамму и просят гостей одеться соответственно. На Reddit 18-летняя пользовательница рассказала, что и ее на 8 лет старший брат с любимой также решили: оформление и наряды гостей должны быть в голубых тонах или цвета фуксия.

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Девушка же была против, ведь обычно она носит лишь черную или белую одежду и вовсе не признает яркий цвет. Поэтому она заявила, что не собирается и в этот раз изменять своим принципам и придет на свадьбу в том, что ей нравится.

Мать юной бунтарки ее энтузиазма не разделяла и была убеждена, что в такой важный день нужно выполнить требования молодых, которые хотела свадьбу в одном стиле.

Женщина отправилась с дочкой по магазинам со словами: "Это только один день, несколько часов цветной одежды ничего тебе не сделают". Хоть в магазине девушке ничего не понравилось, мама все равно купила2 цветные вещи, которые она должна была надеть на празднование.

Девушка не уступила

Однако это ее не убедило, и на свадьбу сестра жениха появилась в черном платье, отличаясь от всех гостей. Увидев, что просьбу она же не выполнила, брат решительно сообщил: ее не будет на ни одном групповом снимке.

Сестру невесты не фотографировали на свадьбе из-за черного платья / Фото Pexels

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Оскорбленная девушка поделилась с другими на Reddit своей ситуацией и добавила, что не считает себя виноватой: "Я действительно не думаю, что я сделал что-то плохое, потому что просьба моего брата с самого начала была глупой".

Своим сообщением она вызвала целую дискуссию: стоит ли сохранять свою индивидуальность даже на таком событии или все же в некоторых ситуациях дресс-код целесообразен и даже необходим? Мысли пользователей разделились.

Большинство не соглашались с юной особой и сравнивали ее принципиальность с упорством маленького ребенка, который не умеет думать о желаниях других:

"Да, пятилетний мальчик на моей свадьбе тоже обычно носил только футболки с Человеком-пауком. Но нам удалось надеть на него костюм на празднование".

" У многих восьмилетних детей есть любимый цвет, и они впадают в истерику, когда они не могут его носить."

"Не думал, что в 18 можно быть такой эгоисткой."

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Другие же пользователи не увидели в поступке девушки ничего такого, ведь черный – это вполне классический цвет: