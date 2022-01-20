Женщина искала парня, с которым флиртовала на отдыхе: его жена случайно все увидела

Американка попросила пользователей тиктока найти симпатичного парня, с которым несколько минут флиртовала летом. Поиски оказались "успешными": она нашла его жену.

Женщина надеялась продолжить общение, но все пошло не по плану. Летом пользовательница тиктока под ником micarenee отдыхала с подружкой на пляже в Майами. Там ей удалось познакомиться с привлекательным незнакомцем: они держались за руки, шутили и просто несколько минут приятно общались.

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Недавно женщина опубликовала видео в тиктока, где попросила пользователей помочь найти этого незнакомца. Блогерша надеялась, что он свободен. Но не тут-то было.

Тикток, помоги мне найти парня, которого я встретила в Майами. Кажется, он говорил, что сам из Детройта. Он зашел в воду, чтобы познакомиться со мной. Я была немного пьяна, когда он оставил мне свой номер. Надеюсь, что он холост, – написала девушка в видео, которое набрало 5 миллионов просмотров.

Ролик увидела его жена

Через несколько дней блогерше написала его жена, которая повела себя довольно сдержанно. Она поблагодарила за опубликованное видео и успокоила ее, ведь на тот момент женщина ни о чем не подозревала.

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Немного позже появилось видео от самого незнакомца, который объяснил ситуацию со своей стороны. Он считает, что не сделал ничего плохого.

Парень возмутился из-за видео / Скриншот тикток irontemple07

"Я даже не знал твоего имени, пока не увидел это безумное видео. Мы просто общались пять минут пять месяцев назад в 2021 году. А в 2022 году ты ищешь парня, с которым немного общалась? Это удивительно. Я просто отдыхал в океане, а представился тебе, потому что я джентльмен", – объяснил парень.