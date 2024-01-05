"В поисках Немо" в реальности: женщина нашла незнакомцев, имея только одно фото из отпуска

Однажды во время отпуска в Аризоне встретились две семьи, которые прекрасно провели время, но почему-то не обменялись контактами. Женщина была настолько впечатлена компанией, что смогла разыскать незнакомцев, имея лишь одно общее фото.

Героиня этой истории – иммигрантка из Тайваня Эллисон Хонг Мэррилл. Она рассказала, что во время отдыха в Аризоне встретила семью из Нидерландов, однако лучше узнать друг друга они так и не успели.

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Какой тесный мир

В прошлом году Эллисон вместе с мужем отдыхала в Аризоне. Однажды вечером они посетили мексиканский ресторан и сели за столик рядом с семьей, где сидела женщина и двое ее детей-студентов. Эллисон рассказала, что была приятно удивлена, ведь семья отложила смартфоны и сидела просто общалась и играла в карты. Позже женщина за соседним столиком начала разговор и с акцентом что-то спросила о мексиканской кухне.

После этого между семьями завязался разговор абсолютно обо всем: они делились разными воспоминаниями, обсуждали культуру и свои путешествия. Несколько раз Эллисон задумывалась спросить их контакты, но почему-то стеснялась, потому что предполагала, что семья из Нидерландов может это не так воспринять.

На следующий день отпуск Эллисон и ее мужа заканчивался. Когда супруги шли к стоянке, то снова встретили семью из Нидерландов. Женщина рассказала, что тогда воскликнула: "Какой тесный мир". Незнакомцы подошли поближе, но семья из Нидерландов опаздывала на экскурсию, поэтому Эллисон успела лишь сделать общее фото на память, но почему-то снова побоялась спросить контакты.



Фото, которое успела сделать Эллисон / Фото Эллисон Хонг Мэррилл

После возвращения из отпуска женщина еще несколько дней думала о семье из Нидерландов. Тогда Эллисон решилась на смелый шаг – найти туристов из Аризоны. Женщина долго не могла придумать путь, как найти незнакомцев.

Тогда я вспомнила, как в мультфильме "В поисках Немо" рыба-клоун попала в аквариум дантиста. В это время отец Немо пытался найти сына в огромном океане и прилагал для этого огромные усилия, и только благодаря рассказам от разных животных все же он смог разыскать его. Я подумала, что, возможно, эта стратегия сработает и в реальной жизни.

– рассказала Эллисон.

Женщина начала искать незнакомцев в "океане" социальных сетей. Она разместила в фейсбуке общую фотографию, которую они успели сделать перед отъездом, и обратилась с просьбой ко всем друзьям и знакомым, чтобы они распространяли пост и помогли ей найти этих людей. К поиску в стиле диснеевского мультфильма присоединились многие люди. За считанные часы пост начал массово распространяться по сети.

Эллисон призналась, что не очень-то верила в успех, но уже через 4 дня получила сообщение от незнакомца: "Я знаю людей на фото".

Оказывается женщина на фото – Ингрид, а ее дети – Энн и Бас. Женщина, написавшая Эллисон, была директором школы, которую посещали дети незнакомки из Нидерландов.

Я не могла уснуть и листала фейсбук. Я увидела сообщение своей подруги Инеке, которая поделилась вашим сообщением. Тогда я вспомнила, что где-то видела эту женщину. Я поискала в старых школьных фото и нашла Энн и Баса,

– говорилось в сообщении, полученном Эллисоном.



Семья из Нидерландов, которую искали за стратегию по мультфильму / Фото Эллисон Хонг Мэррилл

Оказывается, женщина узнала не детей, а их мать. Она также смогла найти их профили в соцсети и отправить их Эллисон. Женщина не могла поверить своему счастью, а также в то, что схема из мультфильма сработала. Тогда она немедленно написала Ингрид из Нидерландов.

Сейчас семьи поддерживают связь, а Эллисон заявила, что больше никогда не будет столь застенчивой, как во время отпуска в Аризоне.