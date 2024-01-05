Героїня цієї історії – іммігрантка з Тайваню Еллісон Хонг Меррілл. Вона розповіла, що під час відпочинку в Арізоні зустріла сім'ю з Нідерландів, однак краще дізнатися один одного так і не встигли.

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Який тісний світ

Торік Еллісон разом з чоловіком відпочивала в Арізоні. Одного вечора вони завітали до мексиканського ресторану й сіли за столик поруч з сім'єю, де сиділа жінка та двоє її дітей-студентів. Еллісон розповіла, що була приємно вражена, адже сім'я відклала смартфони й сиділа просто спілкувалася та грала в карти. Згодом жінка за сусіднім столиком почала розмову й з акцентом щось запитала про мексиканську кухню.

Після цього між сім'ями зав'язалася розмова абсолютно про все: вони ділилися різними спогадами, обговорювали культуру та свої подорожі. Кілька разів Еллісон задумувалася, щоб запитати їхні контакти, але чомусь соромилася, бо припускала, що сім'я з Нідерландів може це не так сприйняти.

Наступного дня відпустка Еллісон та її чоловіка закінчувалася. Коли подружжя йшло до стоянки, то знову зустріло сім'ю з Нідерландів. Жінка розповіла, що тоді вигукнула: "Який тісний світ". Незнайомці підійшли ближче, але сім'я з Нідерландів запізнювалася на екскурсію, тому Еллісон встигла лише зробити спільне фото на згадку, але чомусь знову побоялася запитати контакти.



Фото, яке встигла зробити Еллісон / Фото Еллісон Хонг Меррілл

Після повернення з відпустки жінка ще кілька днів думала про сім'ю з Нідерландів. Тоді Еллісон наважилася на сміливий крок – знайти туристів з Арізони. Жінка довго не могла придумати шлях, як знайти незнайомців.

Тоді я згадала, як у мультфільмі "У пошуках Немо" риба-клоун потрапила до акваріума дантиста. У цей час батько Немо намагався знайти сина у величезному океані й докладав для цього величезних зусиль, й завдяки повідомленням від різних тварин все-таки він зміг розшукати Немо. Я подумала, що, можливо, ця стратегія спрацює й в реальному житті,

– розповіла Еллісон.

Жінка почала шукати незнайомців в "океані" соціальних мереж. Вона розмістила у фейсбуці спільну фотографію, яку вони встигли зробити перед від'їздом, і звернулася з проханням до усіх друзів та знайомих, аби вони поширювали допис й допомогли їй знайти цих людей. До пошуку у стилі діснеївського мультфільму доєдналося чимало людей. За лічені години пост почав масово ширитися у мережі.

Еллісон зізналася, що не дуже вірила в успіх, але вже через 4 дні отримала повідомлення від незнайомця: "Я знаю людей на фото".

Виявляється жінка на фото – пані Інгрід, а її діти – Енн та Бас. Жінка, яка відписала Еллісон, була директором школи, яку відвідували діти незнайомки з Нідерландів.

Я не могла заснути й гортала фейсбук. Я побачила допис своєї подруги Інеке, яка поділилася Вашим дописом. Тоді я згадала, що десь бачила цю жінку. Я пошукала в старих шкільних фото й знайшла Енн та Баса,

– мовилося у повідомленні, яке отримала Еллісон.



Сім'я з Нідерландів, яку шукали за стратегію з мультфільму / Фото Еллісон Хонг Меррілл

Виявляється, жінка впізнала не дітей, а їхню матір. Вона також змогла знайти їх профілі у соцмережі й надіслати їх Еллісон. Жінка не могла повірити своєму щастю, а також у те, що схема з мультфільму спрацювала. Тоді вона негайно написала Інгрід з Нідерландів.

Нині сім'ї підтримують зв'язок, а Еллісон запевнила, що більше ніколи не буде такою сором'язливою, як під час відпустки в Арізоні.