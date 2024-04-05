Ювелир чуть не потерял сознание: британка нашла на распродаже кольцо, которое стоит миллионы

Женщина из Британии приобрела на распродаже кольцо со "стеклянным бриллиантом". Она заплатила за него всего за 10 фунтов стерлингов.

Впоследствии оказалось, что женщина купила вовсе не искусственный камень, а настоящий диамат, что стоит миллионы. Историю неожиданного богатства британки рассказываем дальше.

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Как женщина неожиданно нашла настоящую драгоценность

Дебра Годдар заплатила всего 10 фунтов стерлингов (ориентировочно 495 гривен) за кольцо со "стеклянным бриллиантом" на распродаже, но оказалось, что оно стоит 470 000 фунтов (около 23 миллионов гривен).

Женщина хранила украшение в коробке в течение 33 лет, но снова достала его после того, как ее мать потеряла все свои деньги из-за мошенничества родственника.

Надеясь, что кольцо может стоить около 750 фунтов стерлингов, она отнесла его к ювелиру, чтобы тот его оценил. Эксперт сказал женщине, что это не стекло, а драгоценный камень весом 26,27 карата. Его продажа принесла Дебри 470 000 фунтов стерлингов.

Когда я пошла к ювелиру, он чуть не потерял сознание и сказал: "Вы знаете, что это? Это бриллиант". Я просидела всю ночь, глядя на него и не зная, что делать,

– призналась женщина.

Как выглядит драгоценное кольцо / Фото Jon Bond, The Sun

В результате она отнесла украшение на аукцион Sotheby's, который подтвердил его стоимость.

Он оказался ближайшим к совершенству. Это карма за все то плохое, что произошло в нашей жизни, и за то, что мою маму лишили всего,

– добавила Дебра.

Благодаря продаже драгоценности она осталась в своем государственном доме на западе Лондона, и лечит маму Джун Бойл.

Она отдыхала на Барбадосе, видела Тома Джонса, Селин Дион в Лас-Вегасе и купила шубу. Деньги для меня не важны,

– говорит британка.

Дебра также основала фирму винтажных ювелирных украшений, которая охотится за выгодными предложениями на распродажах и написала книгу о своих приключениях.

Она добавляет, что, кроме того, работает волонтеркой в благотворительном фонде для проблемных детей, а если ее книга принесет деньги, женщина передаст их этим детям и другим молодежным лидерам.