Женщина написала мужу забавный список покупок: мнения пользователей разделились

Пользовательница тикток показала, как она обычно отправляет мужа в супермакета. Однако ее чрезвычайно детализированный и яркий список покупок вызвал у зрителей только недовольство.

В одном из видео девушка по имени Мелинда создала настоящий путеводитель для своего любимого, который собирается идти за покупками. Очевидно, ему непросто покупать продукты на неделю без своей партнерши, поэтому девушке пришлось помочь ему в довольно забавный способ.

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На видео видно, что Мелинда не просто расписывает, какие продукты нужно купить домой. Рядом с каждым пунктом она вклеивает конкретное фото продукта, который нужно купить – авокадо, йогурт, хлопья или яйца. Снизу она также подписывает, на что нужно обратить внимание при выборе и сколько эта вещь должна стоить.

Девушка написала мужу смешной список продуктов / Скриншот с тиктока @adamxmelinda

Это еще не все. В запасе у креативной девушки есть еще один листок с подробной картой магазина. На нем нарисованы все отделы супермаркета и красными точками обозначены, в какой части лежит тот или иной продукт.

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Подробная карта супермаркета / Скриншот с тиктока @adamxmelinda

Хоть девушка и рассказала, что такой подробный список – это шутка, однако призналась, что неоднократно сталкивалась со случаями, когда муж покупал совсем не те продукты, которые нужны были в доме. А комментаторы и вовсе не поняли такой веселой шутки, ведь по их мнению это унижает мужчин:

"Я знаю, что это шутка. Но я увидела все эти комментарии о мужчине/папе и осознала, какую низкую планку для них ставят..."

"Я бы лучше уже сама сходила"

"Твоему мужу 11?"

"Вам нужно пересмотреть ваши отношения"

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Были и те, кто хорошо оценил эту идею и предложил усовершенствовать этот список:

"Когда папа едет в магазин, он покупает то, что нам не нужно. Затем мы этого просто не едим и зря выбрасываем продукты"

"Это выглядит как хороший способ повеселиться"

"Не лучше ли было бы это сделать документ, а затем напечатать со всей информацией и фото?"

Полное видео смотрите здесь: