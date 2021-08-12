Женщина насмешила миллионы людей своим купальником: как он выглядит

Американка купила себе красивый купальник и плавки для любимого, на которых были нарисованы перевернутые ананасы. Почему это плохая идея – она ​​узнала лишь потом.

Пользовательница тиктока Linjeanw просто хотела, чтобы они с мужем эффектно смотрелись на пляже. Она достигла своей цели: люди действительно часто оглядывались на красивую пару.

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Мы одели с мужем купальник и плавки, на которых были нарисованы ананасы. Я считала, что это мило, – написала женщина.

Все бы ничего, но чуть позже американка узнала, что означают перевернутые ананасы, которые были у нее на купальнике. Это популярный символ среди свингеров (пары, которые практикуют половой акт с другими парами, – Life 24). Иногда они кладут ананас возле дома, чтобы показать, что у них вечеринка.

Как выглядел купальник

Женщина в шутку подтвердила, что люди иногда оглядывались на них и были "более милыми, чем обычно". Возможно, они думали, что пара ищет себе друзей для отдыха.

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Интересно, но видео моментально разошлось по тиктоку. За две недели его посмотрели почти 4 миллиона раз. Людей действительно порадовала эта история: